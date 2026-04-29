Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'da biri öğretmen 8 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, ifadesinde silahları evde bulunan Maraş sandığında sakladığını söylemişti.

HABERİN ÖZETİ İsa Aras Mersinli'nin silahları bulduğu sandıkla ilgili çarpıcı sözler! "Tornavidayla dahi açılabilir" Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda yaşanan silahlı saldırının ardından, saldırganın babasının silahları evdeki Maraş sandığında sakladığını belirtmesi üzerine, sandık ustası Ramazan Nedirli bu tür sandıkların güvenlik açısından yetersiz olduğunu vurguladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası, silahları evdeki Maraş sandığında sakladığını ifade etti. 40 yıllık sandık ustası Ramazan Nedirli, Maraş sandıklarının 'mücevher sandığı' veya 'çeyiz sandığı' olarak bilindiğini ve silah saklamak için güvenli olmadığını belirtti. Nedirli, Maraş sandıklarının tornavida ile dahi açılabileceğini ve güvenliklerinin yetersiz olduğunu söyledi. Nedirli, silahların çelik kasalarda ve yüksek güvenlikli yerlerde saklanması gerektiğini vurguladı. Sandık ustası, yaşanan olaydan dolayı üzüntüsünü dile getirerek, silahların bu şekilde muhafaza edilmesinden kaynaklanan sorumluluğun ilgili kişiye ait olduğunu belirtti.

40 yıldır Kahramanmaraş'ta sandık ustalığı yapan Ramazan Nedirli ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sandıkların halk arasında 'mücevher sandığı' ya da 'çeyiz sandığı' olarak adlandırıldığını ve bu sandıklarda silah saklamanın hiç güvenli olmadığını söyledi.

Maraş sandıklarının güvenlik konusunda yetersiz olduğunu aktaran Nedirli, "Tornavidayla dahi açılabilir. Kapağından az bir zorlamayla açılabilecek yapıdadır. Bu nedenle silahın bu sandıkta saklanması doğru değildir" ifadelerini kullandı.

"MARAŞ SANDIĞINA SİLAH KONMAZ"

Olası tehlikelere karşı silahların çelik kasalarda ve yüksek güvenlikli kasalarda tutulması gerektiğinin altını çizen Nedirli, "Silah, çelik kasada olur ve şifresi kimseyle paylaşılmaz. Sadece saklayan kişi bilir. Maraş çeyiz sandıkları ise tarih boyunca çeyiz, bohça, takı ve ziynet eşyası koymak için kullanılmıştır. Bu sandıklara silah konmaz" diye konuştu.

"SORUMLULUK, SİLAHLARI BU ŞEKİLDE MUHAFAZA EDEN KİŞİDE"

Yaşanan elim olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Nedirli, "Söz konusu Maraş sandığında silah saklanmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine sabırlar diliyoruz. Bu olayda sorumluluk, silahları bu şekilde muhafaza eden kişidedir" diye konuştu.