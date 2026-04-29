İsa Aras Mersinli'nin silahları bulduğu sandıkla ilgili çarpıcı sözler! "Tornavidayla dahi açılabilir"

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'da biri öğretmen 8 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, ifadesinde silahları evde bulunan Maraş sandığında sakladığını söylemişti.
40 yıldır Kahramanmaraş'ta sandık ustalığı yapan Ramazan Nedirli ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sandıkların halk arasında 'mücevher sandığı' ya da 'çeyiz sandığı' olarak adlandırıldığını ve bu sandıklarda silah saklamanın hiç güvenli olmadığını söyledi.
Maraş sandıklarının güvenlik konusunda yetersiz olduğunu aktaran Nedirli, "Tornavidayla dahi açılabilir. Kapağından az bir zorlamayla açılabilecek yapıdadır. Bu nedenle silahın bu sandıkta saklanması doğru değildir" ifadelerini kullandı.
Olası tehlikelere karşı silahların çelik kasalarda ve yüksek güvenlikli kasalarda tutulması gerektiğinin altını çizen Nedirli, "Silah, çelik kasada olur ve şifresi kimseyle paylaşılmaz. Sadece saklayan kişi bilir. Maraş çeyiz sandıkları ise tarih boyunca çeyiz, bohça, takı ve ziynet eşyası koymak için kullanılmıştır. Bu sandıklara silah konmaz" diye konuştu.
Yaşanan elim olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Nedirli, "Söz konusu Maraş sandığında silah saklanmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine sabırlar diliyoruz. Bu olayda sorumluluk, silahları bu şekilde muhafaza eden kişidedir" diye konuştu.