Arda Güler, Real Madrid’de geçtiğimiz ay toplamda 5 resmi maçta forma giydi. Genç oyuncu, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham ve Federico Valverde gibi dünyaca ünlü yıldız oyuncuların arasından sıyrılarak nisan ayında “Ayın en iyi oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sadece 5 maçta forma giydi yıldızları geride bıraktı: Arda Güler’e Real Madrid’den ödül Arda Güler, Real Madrid'de nisan ayında oynadığı 5 resmi maçtaki performansıyla Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham ve Federico Valverde gibi yıldız oyuncuları geride bırakarak 'Ayın en iyi oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Genç oyuncu, nisan ayında 5 resmi maçta forma giydi. Ödüle layık görülmesinde, özellikle Bayern Münih'e karşı attığı 2 gol etkili oldu. Bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sahada kaldığı 316 dakikada takım arkadaşlarına 11 kilit pas verdi ve 11 kez şans oluşturdu.

BAYERN’E ATTIĞI 2 GOL NEDENİYLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Real Madrid’den yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü." ifadeleri kullanıldı.

5 RESMİ KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Arda Güler, Nisan ayında Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih (2 maç) olmak üzere toplam 5 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç yıldız, Real Madrid formasıyla bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Başarılı futbolcu, ilk bu süreç içinde UEFA Şampiyonlar Ligi gollerini atarken çeyrek finaldeki zorlu Bayern Münih deplasmanında (maçın henüz 35. saniyesinde perdeyi açarak) kaydetti.

Arda ayrıca sahada kaldığı 316 dakikada takım arkadaşlarına 11 kilit pas verdi ve 11 kez de şans oluşturdu.