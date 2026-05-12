Real Madrid’de ortalık karıştı, dev teklif masaya geldi: Arda Güler için karar verildi!

İspanyol devi Real Madrid, tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. Saha içinde kupalara hasret kalan Eflatun-beyazlılar, saha dışında da Valverde ve Tchouameni arasında patlak veren kavgayla sarsılmış durumda. Başkan Florentino Perez’in yeni sezonda Jose Mourinho’yu takımın başına getirerek radikal bir yapılanmaya gitmesi beklenirken, kulüpteki bu kaos transfer piyasasını da hareketlendirdi.
Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde zafer yürüyüşünü sürdüren Arsenal, Real Madrid’deki bu belirsizliği fırsata çevirmek istiyor. Yaklaşık iki yıldır milli yıldızın peşini bırakmayan Londra ekibi, Arda Güler için bir kez daha kolları sıvadı. İspanyol basınından Fichajes ve El Nacional'in iddialarına göre, İngiliz devinin bu transfer için gözden çıkardığı rakam tam 90 milyon euro.
Arsenal’in bitmek bilmeyen ilgisi karşısında adeta bunalan Real Madrid yönetimi, kararını net bir dille bildirdi. Kulüp yetkilileri, Arsenal’den gelen dev teklifi geri çevirirken, 21 yaşındaki futbolcunun kesinlikle satılık olmadığını vurguladı. Eflatun-beyazlılar, takımın geleceğini Arda Güler etrafında kurmayı planladığını ifade ederek transfer kapılarını tamamen kapattı.
Madrid ekibinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Arda Güler, sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 50 maçta görev alan milli futbolcu, 6 gol ve 14 asistlik skor katkısıyla takımın en üretken isimlerinden biri olmayı başardı. Genç yaşına rağmen oyun zekasıyla dikkat çeken Arda’nın, Mourinho’nun olası gelişinde de kilit rol oynaması bekleniyor.
|Oyuncu
|Takım
|Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|Beklenti
|Arda Güler
|Real Madrid
|50
|6
|14
|Mourinho'nun olası gelişinde kilit rol oynaması bekleniyor.