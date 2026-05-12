İspanyol devi Real Madrid, tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. Saha içinde kupalara hasret kalan Eflatun-beyazlılar, saha dışında da Valverde ve Tchouameni arasında patlak veren kavgayla sarsılmış durumda. Başkan Florentino Perez’in yeni sezonda Jose Mourinho’yu takımın başına getirerek radikal bir yapılanmaya gitmesi beklenirken, kulüpteki bu kaos transfer piyasasını da hareketlendirdi.

HABERİN ÖZETİ Real Madrid’de ortalık karıştı, dev teklif masaya geldi: Arda Güler için karar verildi! Real Madrid, hem saha içi sorunlar hem de futbolcular arasındaki kavgalarla çalkantılı bir dönem geçirirken, Arsenal'in Arda Güler için yaptığı 90 milyon euroluk teklif kulüp yönetimi tarafından reddedildi. Arsenal, Real Madrid'in içinde bulunduğu belirsizlik ortamında Arda Güler'i kadrosuna katmak için harekete geçti ve 90 milyon euroluk bir teklif sundu. Real Madrid yönetimi, Arsenal'den gelen 90 milyon euroluk teklifi kesin bir dille reddederek Arda Güler'in satılık olmadığını ve takımın geleceğini onun etrafında kurmayı planladıklarını belirtti. Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 14 asist ile takımın en üretken isimlerinden biri oldu. Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesi durumunda Arda Güler'in kilit rol oynaması bekleniyor.

ARSENAL’İN ARDA GÜLER ISRARI DİNMİYOR

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde zafer yürüyüşünü sürdüren Arsenal, Real Madrid’deki bu belirsizliği fırsata çevirmek istiyor. Yaklaşık iki yıldır milli yıldızın peşini bırakmayan Londra ekibi, Arda Güler için bir kez daha kolları sıvadı. İspanyol basınından Fichajes ve El Nacional'in iddialarına göre, İngiliz devinin bu transfer için gözden çıkardığı rakam tam 90 milyon euro.

REAL MADRİD’DEN İNGİLİZLERE "KESİN" RET

Arsenal’in bitmek bilmeyen ilgisi karşısında adeta bunalan Real Madrid yönetimi, kararını net bir dille bildirdi. Kulüp yetkilileri, Arsenal’den gelen dev teklifi geri çevirirken, 21 yaşındaki futbolcunun kesinlikle satılık olmadığını vurguladı. Eflatun-beyazlılar, takımın geleceğini Arda Güler etrafında kurmayı planladığını ifade ederek transfer kapılarını tamamen kapattı.

SEZONUN PARLAYAN YILDIZI

Madrid ekibinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Arda Güler, sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 50 maçta görev alan milli futbolcu, 6 gol ve 14 asistlik skor katkısıyla takımın en üretken isimlerinden biri olmayı başardı. Genç yaşına rağmen oyun zekasıyla dikkat çeken Arda’nın, Mourinho’nun olası gelişinde de kilit rol oynaması bekleniyor.