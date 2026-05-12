Arda Turan tarihi şampiyonluk sonrası duyurdu: Geleceği hakkında karar verdi!

Ukrayna Premier Ligi’nde sezonun düğümü erken çözüldü. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında ağırladığı SK Poltava karşısında adeta gövde gösterisi yaptı. Sahadan 4-0’lık net bir skorla ayrılan Donetsk ekibi, bu sonuçla birlikte bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu tescilledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde büyük bir coşku yaşanırken, kutlamaların odak noktasındaki isim Arda Turan oldu.
Bu zafer, sadece Shakhtar Donetsk için değil, Türk futbol tarihi için de dönüm noktası niteliği taşıyor. Arda Turan, bir Avrupa liginde şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk teknik direktör olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Genç teknik adamın bu başarısı, sadece Ukrayna'da değil tüm Avrupa futbol kamuoyunda geniş yankı buldu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Turan, Ukrayna basınının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ukrayna’nın önde gelen spor mecralarından Sport'un aktardığına göre; toplantıda duygusal anlar yaşandı. Bir gazetecinin Turan’a yönelik şu sözleri dikkat çekti: "Konferans Ligi yarı finali ve Avrupa arenasında yaptıklarınız için teşekkür ederiz. Ukrayna’yı temsil etme biçiminiz, savaş sürecindeki duruşunuz ve her fırsatta Ukrayna halkına verdiğiniz destek çok kıymetli. Bugün bile yanınızda bayrağımızı taşıyorsunuz. Sorumuz net: Gelecek sezon Shakhtar’da kalacak mısınız?"
Adı sık sık dev kulüplerle anılmasına rağmen Arda Turan, bu soruya tereddüt etmeden tek kelimelik net bir cevap verdi: "Elbette." Bu açıklamayla birlikte, başarılı teknik adamın önümüzdeki sezonda da Ukrayna ekibinin başında kalarak yeni zaferler kovalayacağı kesinleşmiş oldu.