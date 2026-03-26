Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yer alan Avellaneda bölgesindeki Acceso Sudeste otoyolunda akıllara durgunluk veren bir hırsızlık meydana geldi. Saatte 100 km hızla motosiklet süren bir sürücünün motosikleti iki hırsız tarafından tek bir hamle ile saniyeler içinde çalındı.

Otobanda hızla giden motoru tek bir hamle ile çaldılar! Arjantin'de akılalmaz hırsızlık

Kurbanın kask kamerasına yansıyan pusu görüntülerinde, motosiklet sürücüsünün hızlı şeritte yüksek hızla ilerlerken, başka bir motosikletteki iki saldırganın aniden yanına yaklaştığı görülüyor.

Saniyeler içinde hırsızlardan biri aniden hamle yaparak kurbanın dengesini bozup, ardından motorsikletin anahtarını çıkarıyor. Tüm bunlar her iki motosiklet de hızla hareket halindeyken oluyor.

GERİ DÖNÜP MOTORU ÇALDILAR

Şaşkına dönen sürücü, motosikletinin güç kaybetmesi ve yavaşlamaya başlamasıyla çaresiz kalırken, saldırganlar hızla öne geçip, motorun yeniden çalışmayacağını bildikleri için hızla geri dönüyorlar.

İnanılmaz bir şekilde, yüksek hızla seyreden araçlara rağmen bu cüretkar saldırı sırasında kimse yaralanmadı.

Kameraya yansıyan görüntülerde çaresiz kaldığını anlayan mağdur, motorsikletini bırakıp yaya olarak umutsuzca ters yöndeki şeride geçiyor.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre, şüphelilerden biri daha sonra mağdur adamı kovalayarak ateş açtı, ancak motosiklet sürücüsü güvenli bir yere kaçmayı başardı.

Hırsızlar daha sonra yolda kalan motosikleti de alıp kaçtı. Polis arama çalışmasının sürdüğünü belirtti.