Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Roma'da eski Papa'nın evi satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklatıyor

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan 17. yüzyıldan kalma tarihi saray dudak uçuklatan fiyata satışa çıktı. Şehir merkezinde yer alan yapı geçmişte manastır ve papalık koleji olarak kullanılırken, 40 yatak odalı saray, yatırımcıların gözdesi haline geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Roma'da eski Papa'nın evi satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklatıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 11:55

İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan ve kökeni 17. yüzyıla uzanan tarihi saray, yaklaşık 30 milyon Euro (1 milyar 541 milyon TL) bedelle satışa çıktı. Konumunun merkezi olmasına rağmen sunduğu mahremiyet ve geniş özel alanlarıyla dikkatleri üzerine çeken yapı, yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Toplam büyüklüğü 3 bin metrekareyi aşan kompleks, Trevi Çeşmesi'ne yürüme mesafesinde bulunuyor. Yapının içinde ayrıca günümüzde kutsal niteliği bulunmayan bir kilise de yer alıyor.

İlk olarak 1600'lü yıllarda İspanyol Karmelit rahipleri tarafından manastır olarak kullanılan yapı, 19. yüzyılda Belçika Papalık Koleji'ne dönüştürüldü. Gelecekte paap olacak olan Karol Wojtyla, 1946-1948 yılları arasında burada kalarak eğitim gördü.

ONLARCA YATAK ODASINA SAHİP

Yaklaşık 40 yatak odasına sahip olan saray, son yıllarda ofis olarak kullanıldı. Gayrimenkul uzmanlarına göre mülk, yeniden lüks bir konuta dönüştürülmeye oldukça misait durumda.

Altı katlı tarihi yapı; fresklerle süslü tavanları, klasik mimari detayları ve geniş bahçesiyle öne çıkıyor. Şehir merkezinde yer almasına rağmen sunduğu sakin atmosfer, mülkü benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olarak gösteriliyor.

1978-2005 yılları arasında Katolik Kilisesi’nin liderliğini yürüten Papa II. John Paul, modern dönemin en etkili dini figürleri arasında kabul ediliyor.

Bu nedenle söz konusu yapı yalnızca bir gayrimenkul değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel değeri yüksek bir miras olarak değerlendiriliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya, Orta Doğu'daki savaşı lehine çevirdi: İran'ı kullandı, Ukrayna konusunda ABD'ye şantaj yaptı
Beyaz Saray sosyal medyayı ikiye böldü! Paylaşılan iki gizemli video komplo teorilerini tetikledi
ETİKETLER
#Tarihi Yapı
#Yatırım Fırsatı
#Lüks Gayrimenkul
#Papa Ii. John Paul
#Roma Sarayı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.