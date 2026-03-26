Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Rusya, Orta Doğu'daki savaşı lehine çevirdi: İran'ı kullandı, Ukrayna konusunda ABD'ye şantaj yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, İran'a yardım ederek elde ettiği istihbaratla ABD'ye şantaj yapmaya çalıştığını öne sürdü. Hatta Rusya'nın, ABD ile Ukrayna'yı masaya koyarak pazarlık yaptığını iddia etti.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna askeri istihbaratının, 'nın 'a sağlamaya devam ettiğine dair 'inkar edilemez' kanıtları olduğunu söyledi. İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulunan Zelenskiy, verileri de gördüğünü ifade etti.

Rusya, Orta Doğu'daki savaşı lehine çevirdi: İran'ı kullandı, Ukrayna konusunda ABD'ye şantaj yaptı

Rusya, Orta Doğu'daki savaşı lehine çevirdi: İran'ı kullandı, Ukrayna konusunda ABD'ye şantaj yaptı

RUSYA, İRAN'A YARDIM EDİYOR

Zelenskiy, Orta Doğu'daki savaş sırasında ABD askeri varlıklarına ve müttefiklerine saldırmak için kullanılan bazı İran insansız hava araçlarının Rus bileşenleri içerdiğini söyledi.

Rusya, Orta Doğu'daki savaşı lehine çevirdi: İran'ı kullandı, Ukrayna konusunda ABD'ye şantaj yaptı

''ABD'YE ŞANTAJ İÇİN KULLANDI''

Ukrayna lideri, Rusya'nın ABD, İsrail, İran savaşında kendi çıkarları için hamleler yapmaya çalıştığını öne sürdü. Zelenskiy, ''İstihbarat servislerimizden aldığım raporlara göre Rusya bunu yapıyor ve 'Amerika Ukrayna'ya istihbarat vermeyi bırakırsa ben de İran'a istihbarat vermem' diyor. Bu şantaj değil mi? Kesinlikle!'' ifadelerini kullandı.

Rusya ise Orta Doğu'daki savaşta İran'a yardım ettiği yönündeki iddiaları her seferinde reddetti. Fakat Ukrayna, Rusya'nın 2022'de başlattığı işgalden bu yana İran yapımı Şahed insansız hava araçlarının sürekli saldırılarıyla karşı karşıya kaldı.

Rusya, Orta Doğu'daki savaşı lehine çevirdi: İran'ı kullandı, Ukrayna konusunda ABD'ye şantaj yaptı

ZELENSKİY'DEN KÖRFEZ ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Zelenskiy, Ukrayna'nın bazı Körfez ülkeleriyle uzun vadeli anlaşmalar yaparak Ukrayna yapımı insansız hava araçlarının üretimi için fon sağlayabileceğini veya çok ihtiyaç duyulan hava savunma füzelerini temin edebileceğini umduğunu söyledi.

