ABD lideri Trump, İran'a karşı savaşta sadece '2 dakikada' kandırılıyor!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı savaşta 2 dakikalık 'patlama görüntüleri' izletilerek kandırıldığı öne sürüldü. Bu görüntülerde sadece 'en büyük ve en başarılı' saldırıların yer aldığı da iddialar arasında.

ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı 'a yönelik saldırıları sürerken ABD basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. NBC News televizyonunun haberinde, ABD yönetiminden 3 mevcut ve bir eski yetkili, 'ın saldırıların ilk gününden bu yana günde 2 dakikalık videolarla bilgilendirildiğini iddia etti. Yetkililer, bu görüntülerin, "İran'daki hedeflere düzenlenen en büyük ve en başarılı saldırıları" içerdiğini savundu.

ABD lideri Trump, İran'a karşı savaşta sadece '2 dakikada' kandırılıyor!

''ÇATIŞMALAR TÜM KAPSAMINI YANSITMAYAN GÖRÜNTÜLER''

Bu görüntülerin, "bir şeylerin havaya uçtuğu" anlardan ibaret olduğunu kaydeden yetkililer, ordunun Trump'ı her saldırı hakkında bilgilendiremeyeceğini, bu nedenle "çatışmaların tüm kapsamını yansıtmayan" bu derlemenin hazırlandığını ileri sürdü.

Yetkililer, Trump'a saldırılar hakkında sunulan bilginin, "ABD'nin başarılarını ön plana çıkarmaya ve İran'ın hamlelerine yönelik daha az detay vermeye meyilli olduğu" iddiasında bulundu.

ABD lideri Trump, İran'a karşı savaşta sadece '2 dakikada' kandırılıyor!

GÖRÜNTÜLERİN TRUMP'I YANILTTIĞI ENDİŞELERİ

Yetkililer, bu görüntülerin, Trump'ın "müttefikleri" arasında "savaşın gidişatı hakkındaki bilgileri tam olarak almadığı" ve "saldırılara ilişkin kritik kararlar almak için donanımlı olmadığı" yönündeki endişeleri körüklediğini savundu.

Görüntülerin, "Trump'ın savaşın medyada işleniş şekline yönelik hayal kırıklığını" artırdığını belirten yetkililer, Trump'ın hükümet yetkililerine "bu görüntülerde gördüklerini neden medyada göremediğini" sorduğunu ileri sürdü.

ABD lideri Trump, İran'a karşı savaşta sadece '2 dakikada' kandırılıyor!

Yetkililer, Trump'ın, İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarına düzenlediği saldırılar hakkında bilgilendirilmediğini ve olayı medyadan öğrendiğini iddia etti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise iddialara ilişkin açıklamasında, "Bu, odada bulunmayan kimselerin ortaya attığı kesinlikle doğru olmayan iddiadır. Başkan Trump ile görüşmelerde yer alan herkes, onun odadaki herkesin görüşünü sorduğunu ve üst düzey danışmanlarından tüm gerçekleri söylemesini beklediğini bilir." ifadelerini kullandı.

