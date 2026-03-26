ABD-İsrail-İran savaşında son durum: Ateşkes mümkün mü? Trump'tan yeni Tahran iddiaları
ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar 27. günde de devam ediyor. İran ise çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef almayı sürdürüyor. İran'ın misilleme saldırıları yaptığı Körfez ülkelerinin ise sabrı tükenmek üzere ve saldırılarda ABD'ye destek vermeye yakın olduğu yönünde iddialar var. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hala müzakere ettiğini savundu.
İşte ABD, İsrail, İran savaşında yaşanan son gelişmeler...
İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI
İran'dan peş peşe iki misilleme yapılmasının ardından İsrail'in orta kesimine füze parçalarının isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
SUUDİ ARABİSTAN'A İHA SALDIRISI
Suudi Arabistan'da gece boyunca ülkenin doğusuna yönelik 30 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.
KUVEYT, İRAN SALDIRILARINI ENGELLEDİ
Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı müdahale ettiğini açıkladı.
İRAN MASASINDA TEHLİKELİ HARİTA
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı konumlarının yer aldığı haritanın İran Silahlı Kuvvetlerinin masasında olduğu bildirildi.
İRAN, ŞİMDİYE KADAR 202 ASKERİ HAVA ARACI VURDU
ABD ve İsrail'in saldırılarda kullandığı 202 askeri hava aracının İran hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı öne sürüldü.
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.
SUUDİ ARABİSTAN VE BAE, İRAN İHA VE FÜZELERİNİ ENGELLEDİ
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, hava sahalarına giren İHA ve füzelere müdahale edildiğini açıkladı.
LAMERD HAVALİMANI VURULDU
İran medyası: ABD-İsrail saldırılarında Basra Körfezi'nde Fars eyaletine bağlı Lamerd Havalimanı vuruldu.
TRUMP, NETANYAHU'NUN İRAN TEKLİFİNİ REDDETTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İranlıları rejime karşı sokağa çağırma önerisini geri çevirdiği iddia edildi.