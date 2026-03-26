Beyaz Saray sosyal medyayı ikiye böldü! Paylaşılan iki gizemli video komplo teorilerini tetikledi

Beyaz Saray dün akşam sosyal medya platformları X ile Instagram üzerinden iki gizemli video paylaştı. Paylaşılan videolardan biri kısa süre içinde silinirken diğeri gizli mesaj verdiği ve komple teorileri ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

İlk video, birinin ayaklarını gösteren dört saniyelik bir klipti ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in arka planda "Başlatıyoruz değil mi?" dediği duyuluyordu. Beyaz Saray kısa süre içinde bu paylaşımı sildi.

Daha sonra paylaşılan ikinci videoda ise telefon bildirim sesi eşliğinde sabit bir siyah ekran ve bir anlığına görünen bir Amerikan bayrağı yer alıyordu. Bayrakta yer alan kırmızı ve beyaz çizgilerin yatay yerine dikey olması ise sosyal medyada komplo teorilerine yol açtı.

Yapılan yorumlardan biri ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ele geçirmek için İran'a sert bir darbe indirmeye hazırlandığının habercisi olduğunu ileri sürerken, bir başka yorumda ise ABD'nin kara harekatına hazırlandığı iddiası yer aldı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.