Kuzey Kore'de dikkat çeken buluşma! Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya görkemli karşılama

Kuzey Kore-Belarus arasındaki ilişkiler ile ilgili sıra dışı bir gelişme yaşandı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kuzey Kore'ye düzenlediği ilk resmi ziyaret kapsamında dün başkent Pyongyang'a ayak bastı.

Ülke lideri Kim Jong-un tarafından karşılanan Lukaşenko için kim İl-sung Meydanı'nda görkemli bir resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları çalınırken, 21 pare top atışı yapıldı ve Lukaşenko karşılama kıtasını selamladı.

TARİHİ YAPILARA SAYGI ZİYARETİ

Ziyaret kapsamında Lukaşenko, 1910-1945 yılları arasındaki Japon sömürge yönetimine karşı Kore'nin kurtuluş mücadelesine destek verirken hayatını kaybeden Sovyet askerleri anısına inşa edilen Kurtuluş Kulesi'ne çelenk bıraktı.

Belarus lideri ayrıca devletin kurucusu Kim İl-sung ve eski lider Kim Jong-il'in anıt mezarlarının yer aldığı Kumsusan Güneş Sarayı'na da ziyaret gerçekleştirdi.

Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gönderilen bir buketi buradaki anıta koydu.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASINA SICAK BAKILIYOR

Ziyareti sırasında Lukaşenko ve Kim'in karşılıklı iş birliğini geliştirmenin yollarını masaya yatırması bekleniyor. Ayrıca iki ülke arasında bir Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalanabileceği belirtiliyor.

Kuzey Kore'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine verdiği destekle bilinen Belarus ile iş birliğini artırarak Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yol açtığı ekonomik krizin etkilerini hafifletme arayışında olduğu değerlendiriliyor.

İki lider son olarak Eylül 2025'te Çin'deki askeri geçit töreni vesilesiyle Pekin'de bir araya gelmiş ve Kim, Lukaşenko'yu ülkesine davet etmişti.