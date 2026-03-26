Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kuzey Kore'de dikkat çeken buluşma! Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya görkemli karşılama

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulundu. Kim Jong-un tarafından karşılanan Lukaşenko tarihi mekanları ziyaret etti. İki ülkenin iş birliği anlaşması imzalamaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Kuzey Kore'de dikkat çeken buluşma! Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya görkemli karşılama
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 09:35

- arasındaki ilişkiler ile ilgili sıra dışı bir gelişme yaşandı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kuzey Kore'ye düzenlediği ilk resmi ziyaret kapsamında dün başkent Pyongyang'a ayak bastı.

Kuzey Kore'de dikkat çeken buluşma! Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya görkemli karşılama

Ülke lideri tarafından karşılanan Lukaşenko için kim İl-sung Meydanı'nda görkemli bir resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları çalınırken, 21 pare top atışı yapıldı ve Lukaşenko karşılama kıtasını selamladı.

Kuzey Kore'de dikkat çeken buluşma! Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya görkemli karşılama

TARİHİ YAPILARA SAYGI ZİYARETİ

Ziyaret kapsamında Lukaşenko, 1910-1945 yılları arasındaki Japon sömürge yönetimine karşı Kore'nin kurtuluş mücadelesine destek verirken hayatını kaybeden Sovyet askerleri anısına inşa edilen Kurtuluş Kulesi'ne çelenk bıraktı.

Kuzey Kore'de dikkat çeken buluşma! Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya görkemli karşılama

Belarus lideri ayrıca devletin kurucusu Kim İl-sung ve eski lider Kim Jong-il'in anıt mezarlarının yer aldığı Kumsusan Güneş Sarayı'na da ziyaret gerçekleştirdi.

Kuzey Kore'de dikkat çeken buluşma! Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya görkemli karşılama

Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gönderilen bir buketi buradaki anıta koydu.

Kuzey Kore'de dikkat çeken buluşma! Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya görkemli karşılama

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASINA SICAK BAKILIYOR

Ziyareti sırasında Lukaşenko ve Kim'in karşılıklı iş birliğini geliştirmenin yollarını masaya yatırması bekleniyor. Ayrıca iki ülke arasında bir Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalanabileceği belirtiliyor.

Kuzey Kore'de dikkat çeken buluşma! Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya görkemli karşılama

Kuzey Kore'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine verdiği destekle bilinen Belarus ile iş birliğini artırarak Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yol açtığı ekonomik krizin etkilerini hafifletme arayışında olduğu değerlendiriliyor.

Kuzey Kore'de dikkat çeken buluşma! Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya görkemli karşılama

İki lider son olarak Eylül 2025'te Çin'deki askeri geçit töreni vesilesiyle Pekin'de bir araya gelmiş ve Kim, Lukaşenko'yu ülkesine davet etmişti.

Kuzey Kore'de dikkat çeken buluşma! Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya görkemli karşılama

