Dünya
Ege'de karanlık plan: Yunanistan adaları İsrail'e satacak

Ege ve Doğu Akdeniz'de hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile iş birliğini güçlendiren İsrail, şimdi de 40 Yunan adası satın almak ya da kiralamak için harekete geçti. Sinsi plana ne KKTC'nin ne de Türkiye'nin kayıtsız kalmayacağını belirten KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul, "Müdahale hakkımız doğar" ded.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 06:49
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 07:35

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, yeni bir kirli ittifakın peşinde. Son yıllarda Yunanistan ve GKRY ile giderek yakınlaşan İsrail yönetimi, Yunan adalarını sığınağa dönüştürmenin planlarını yapıyor. Eski İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz'ın partisi Kahol Lavan tarafından geliştirilen plana göre Yahudi Ulusal Fonu’ndan (JNF) ayrılacak pay ile Yunanistan adaları 40-50 yıllık süreyle kiralanacak ya da satın alınacak.

"FİLİSTİN'İ İŞGAL PROJESİNİN YİNELEMESİ"

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'e konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul, “Bu girişim Yunanistan adalarından bağımsız görülemez. Esas hedefleri Kıbrıs Adası’dır. Bu çok açık bir çılgınlık ve 1900’lerin başındaki Filistin’i işgal projesinin yinelenmesidir. Ne Kuzey Kıbrıs ne de ana vatan Türkiye böyle bir oldubittiye kayıtsız kalamaz. İsrail’in adalara yerleşmesi açık bir savaş sebebidir” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ KUŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Planı hasta zihniyetin yeni hezeyanı olarak nitelendiren KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul, yaptığı değerlendirmede, “İsrail’in Ege’ye göz diktiği çok açık. Ancak nihai hedefleri Kıbrıs’a bir adım daha yaklaşmak. Ege’ye yerleşme sebebi olarak ise İsrail’e yönelik bir tehdit olasılığını gösteriyorlar. Oysa her yere saldıran, yakan, yıkan, öldüren ülke İsrail. Yayılmacı zihniyetin yeni ve kirli bir hamlesi bu. Alenen Türkiye’yi hedef alan yeni bir kuşatma kalkanı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Tıpkı Azerbaycan-Zengezur, Suriye, İran, Gazze, Körfez’de olduğu gibi. Kimse bu olayı Ege’den ibaret görmemeli. Kıbrıs’ı ele geçirmek gerçek emelleri” dedi.

"MÜDAHALE HAKKIMIZ DOĞAR"

“Ege’den Kıbrıs’a uzanan bir Demir Kubbe hattı çizerek Türkiye’yi Kıbrıs’tan kovmak ve de Akdeniz’le birlikte Ege’yi İsrail-Yunan gölüne dönüştürmek istiyorlar. Ne KKTC ne de ana vatan Türkiye buna izin veremez” diyen Ertuğrul, şunları söyledi:

“Plan zehirli ve kesinlikle sadece söylem düzeyinde değil askerî, diplomatik, siyasi boyutta da bu kuşatma ve bir tür rehin alma hevesine karşı hazırlıklı olmalıyız. açısından atılan bu yönde bir adımla kesin bir biçimde müdahale hakkımız doğar. Diğer yandan hem İsrail hem de Yunanistan için bu intihar olur.

ARZIMEVUT-MEGALİ İTTİFAKI

Ege-Yunanistan jeopolitiğini en iyi bilen isimlerden Emekli Deniz Albayı Prof. Dr. Celalettin Yavuz, adaların tartışmalı statüsüne dikkati çekti.

“Yunan tarafı 1960’lı yıllardan itibaren askerden arındırılma şartına rağmen adaları silahlandırıyor” diyen Yavuz, “Lozan'da kayıt altına alındı. Türkiye bugün çok başka bir güç niteliği taşıyor. Şu an üç amfibi tugayımız orada hazır. Çanakkale’de bir kolordumuz var. Ege’de en küçük bir askerî bir gemiye, hareketliliğe tahammülümüz yok. Bu hassasiyetimizi Kardak krizinde yeterince gösterdik. Yahudilerin Ege hevesi Yunanistan’ın Megali İdea’sı ile çok benzer yönler taşıyor. Bir tür Arzımevut–Megali İdea ittifakı tablosu var” ifadelerini kullandı.

Yavuz şöyle devam etti:

"Fakat orası için bir Türk müfrezesi yeterli. Türkiye’nin orada itiraz ettiği 152 ada-adacık mevcut. İsrail’in bu girişimi ya da propagandası bir Türk-Yunan savaşı çıkarma potansiyeli de taşıyor. Dikkatli olmak zorundayız.

Yunanistan gelinen noktada NATO ve AB’den umudunu kesti. Türk karşıtlığında tek güvenebileceği güç olarak İsrail’i görüyorlar. İsrail’le müşterek ürettikleri Türk tehdit algısı kapsamında Ege adalarını Yahudi sığınağına çevirme ve bu gerekçeyle de bölgeye İsrail koruma kalkanı (Çelik Kubbe) inşa etmeyi planlıyorlar.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIR"

Ancak bugün güçlü bir Türkiye var ve her senaryoya karşı askerî açıdan hazırlıklı bir devlet durumundayız. İsrail nezdinde bunlar sürpriz hamleler değil. Kıbrıs üzerine karanlık planlar yaptıkları hepimizin malumu. Türkiye’ye özellikle F-16 ve F-35 konusundaki engellemelerde Yahudi lobisinin ne derece etkin olduğu ortada. İşte bütün bu blokajlar bugünler hesap edilerek yapıldı."

EGE BİR SATRANÇ TAHTASI

Emekli Türk Generali İbrahim Büyükbaş da, Ege’nin Türkiye için anlamının salt bir deniz olmadığını söyledi. “İsrail’in bugün ‘sığınak’ diye girdiği yer yarın dev bir istihbarat üssü ve Filistin benzeri işgal garnizonuna dönüşür” uyarısında bulunan Büyükbaş şöyle devam etti:

Tarih bize Yahudi refleksinin toprak satın almaktan kastının işgal haritası çizmek olduğunu acı bir biçimde öğretti. Ege ve Akdeniz’de demografik ve mülkiyet temelli yeni bir oyun kurulduğu belli. Siyonist rejim ‘güvenlik’ bahanesiyle coğrafyayı yeniden şekillendiriyor.

Türkiye Kıbrıs’ta olduğu gibi Ege adalarındaki mülkiyet hareketlerini anlık izlemeli. Deniz yetki alanları ve adalar konusunda daha proaktif politika izlenmeli. Adaların statüsünü bozacak, her türlü eyleme askerî güç kullanımı dâhil operasyonel karşılık verilmeli. Sessiz ve sinsi ilerleyen bu tehdit mutlaka bertaraf edilmeli."

