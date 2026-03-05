Menü Kapat
 | Murat Makas

Yunanistan'dan 'savaş' hamlesi! İran bahanesiyle askeri yığınak yaptılar, Türkiye'den tepki geldi

ABD ve İran arasındaki savaş sonrası Yunanistan kırmızı alarm verdi. Yunanistan Doğu Akdeniz'e Türkiye'ye yakın adada askeri yığınak yapıyor. F-16 savaş uçaklarını bölgeye gönderen Atina, hava savunma sistemi hamlesi yaptı. Türkiye'den Doğu Akdeniz ve Ege için açıklama geldi.

AA
05.03.2026
05.03.2026
İsrail--ABD arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş birçok ülkeyi harekete geçirdi. İran tehditleri sonrası Hava Kuvvetleri’ne ait 4 F-16 savaş uçağı, Güney Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Andreas Papandreou Hava Üssü’ne konuşlandırıldı.

Yunanistan'dan 'savaş' hamlesi! İran bahanesiyle askeri yığınak yaptılar, Türkiye'den tepki geldi

DOĞU AKDENİZ'DE HAREKETLİLİK

Fransa ise Orta Doğu'daki bazı üslerinde ABD uçaklarının bulunmasına izin verdiğini açıkladı. Ayrıca Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle’ü Akdeniz’e gönderiliyor.

İran’ın Kıbrıs’taki İngiliz hava üslerine yönelik düzenlediği kamikaze İHA saldırıları sonrası Yunanistan’dan bir hamle daha geldi. En modern HS Kimon Firkateyni Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne sevk etmeyi planlayan Yunanistan, Kerpe Adası’na Patriot füze bataryası konuşlandırdı.

Yunanistan'dan 'savaş' hamlesi! İran bahanesiyle askeri yığınak yaptılar, Türkiye'den tepki geldi

KERPE ADASI'NA ASKERİ YIĞINAK

Yunan basınında yer alan bilgilere göre Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na sevk edildi. Girit ve Rodos adaları arasında bulunan Kerpe Adası’nın stratejik konumu nedeniyle hava savunma sisteminin burada konuşlandırıldığı belirtiliyor.

Yunanistan'dan 'savaş' hamlesi! İran bahanesiyle askeri yığınak yaptılar, Türkiye'den tepki geldi

Yunanistan'ın Alpha TV kanalına konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias skandal açıklamalarda bulunarak, ‘’Yunan kuvvetlerinin bölgeye gelişinin Türk askerinin çekilmesi için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.’’ dedi. Yunanistan’ın diğer ülkelere göre askeri yığınak yapması Türkiye’nin dikkatini çekti.

''OLDUBİTTİLERE İZİN VERMEYECEĞİZ''

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, Ege Adaları'nın silahsızlandırılmış statüsüne ilişkin gelişmelere dair yaptığı açıklamada, "İç politikaya yönelik saiklerle mesnetsiz iddialarda bulunmayı ve ülkemiz aleyhine dezenformasyon yapmayı adet haline getiren çevrelere, oldubittilere izin vermeyeceğimizi bu vesileyle tekrar hatırlatıyor ve kendilerini sağduyuya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

