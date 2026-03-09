Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Baran Aksoy

Türkiye'den KKTC hamlesi: F-16'lar ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin KKTC’ye konuşlandırıldığını açıkladı. Bölgedeki gelişmelere göre de ihtiyaç duyulması haline ilave tedbirlerin alınmaya devam edileceği kaydedildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemesiyle başlayan savaşı Türkiye, çok yakından takip ediyor. Savaşın başlamasıyla birlikte bazı Avrupa ülkelerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek vermesi ve Yunanistan'ın da fırkateyn ve savaş uçaklarını Rum kesimine göndermesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.

Türkiye'den KKTC hamlesi: F-16'lar ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

Türkiye'den KKTC hamlesi: F-16'lar ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini artırmak amacıyla 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin KKTC'ye konuşlandırıldığını açıkladı.
MSB, 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemi konuşlandırdı.
Konuşlandırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapıldı.
Amaç, KKTC'nin güvenliğini artırmak.
Adım, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde atıldı.
İhtiyaç halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecek.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan () yapılan açıklamayla, bugün itibariyle KKTC'ye 6 adet savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı duyuruldu.

Türkiye'den KKTC hamlesi: F-16'lar ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

"TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDİLECEK"

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında ’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır. ​Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

https://x.com/tcsavunma/status/2030901052845740454

