Türkiye'den KKTC hamlesi: F-16'lar ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemesiyle başlayan savaşı Türkiye, çok yakından takip ediyor. Savaşın başlamasıyla birlikte bazı Avrupa ülkelerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek vermesi ve Yunanistan'ın da fırkateyn ve savaş uçaklarını Rum kesimine göndermesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamayla, bugün itibariyle KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı duyuruldu.

"TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDİLECEK"

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır. ​Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

