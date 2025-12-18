Yunanistan savaş pozisyonu alıyor! Tarihi duyurup 'hazırlanıyoruz' mesajı verdiler

Dünyada artan bölgesel gerilimler ve Türk savunma sanayisinin güçlenmesi Yunanistan’ı kırmızı alarma geçirdi. Yunan ordusu savunmasını güçlendirme çalışmaları için yüzünü İsrail’e döndürdü. KAAN, Çelik Kubbe ve KIZILELMA projelerine karşılık Atina adeta ‘savaş pozisyonuna’ giriyor.

MERİÇ BÖLGESİNE UZUN MENZİLLİ TANKSAVAR FÜZE

Ege ve Akdeniz’de söz sahibi olmak için provokasyonlara imza atan Yunanistan’ın, İsrail'den alınan SPIKE NLOS uzun menzilli tanksavar füze sistemlerini Doğu Ege adaları ile Meriç bölgesinde kademeli olarak tam operasyonel kullanıma geçirmeyi hedeflediği bildirildi.

İSRAİL VE GKRY İLE ORTAK ADIM

Öte yandan, Geopolitico.gr haber sitesinde, Yunanistan’ın İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlikte Doğu Akdeniz’de "kritik altyapıların" korunmasına yönelik ortak askeri adım attığı bildirildi. Bu kapsamda 1000 askerin Yunanistan’dan, 1000 askerin İsrail’den ve 500 askerin GKRY’den sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Ayrıca Yunanistan’ın İsrail’den PULS tedarikinde son aşamaya geldiği de belirtildi. PULS sistemleri, 300 kilometreye kadar etkili menzil sunuyor.

DENDİAS TARİH VERDİ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Parlamento Genel Kurulu’nda Türk savunmasının yerli silahlarına dikkat çekerek Türk ordusunu ‘tehdit’ olarak değerlendirmişti.

Savunma bütçesinin “özgürlüğün bedeli” olduğunu söyleyen Dendias "savaş doktrini" için 2030'u işaret etti. “Caydırıcılık dileklerle ya da genel ‘barış’ çağrılarıyla kurulmaz.” diyen Dendias savunmaya 6-7 milyar avro bütçe ayırdıklarını söyledi.

TÜRKİYE’NİN HAVA GÜCÜ

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağına karşılık Atina 2027'ye kadar 84 F-16'yı Viper Block 70/72 standardına yükseltmeye çalışıyor. Türkiye, 5. nesil savaş uçağı KAAN, insansız savaş uçakları KIZILELMA ve ANKA-3 ile Mavi Vatan’da söz sahibi olurken Yunanistan ek Rafale F4 savaş uçakları alımını değerlendiriyor ve 2030’lara kadar 200 adetten oluşan bir filo kurmak istiyor.