Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ziraat türkiye Kupası'nda perşembe günü oynanacak maçların VAR hakemleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası grup maçları, 18 Aralık 2025 Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Müsabakalarda görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından duyuruldu.
Günün programında yer alan karşılaşmalar ve VAR atamaları şu şekilde:
Gençlerbirliği – Bodrumspor VAR: Eren Özyemişcioğlu AVAR: Hakan Yemişken
Galatasaray – Başakşehir VAR: Kadir Sağlam AVAR: Mehmet Salih Mazlum