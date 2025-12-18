Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu!

Ziraat türkiye Kupası'nda perşembe günü oynanacak maçların VAR hakemleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları, 18 Aralık 2025 Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Müsabakalarda görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından duyuruldu.

Günün programında yer alan karşılaşmalar ve VAR atamaları şu şekilde:

Gençlerbirliği – Bodrumspor VAR: Eren Özyemişcioğlu AVAR: Hakan Yemişken

Galatasaray – Başakşehir VAR: Kadir Sağlam AVAR: Mehmet Salih Mazlum

https://x.com/MHK_Resmi/status/2001578620532506936?s=20