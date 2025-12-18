Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Whatsapp Meta AI nasıl kapatılır? Meta ai nasıl silinir?

Whatsapp'a gelen Meta AI özelliğinin simgesi birçok kişi tarafından tepki gördü. Sohbet ekranında yer alan simge, birçok kişinin ekranında zorluk çıkartırken Whatsapp Meta AI nasıl kapatılır araştırmaları arttı.

18.12.2025
18.12.2025
11:57

'ta bulunan , kısa sürede gündeme yerleşti. Sosyal medyada birçok kişinin rahatsız olduğunu dile getirdiği butonu henüz kendi seçeneğiniz ile kaldırılamıyor. Whatsapp Meta AI simgesi kaldırma yolları ise gündemde.

WHATSAPP META AI NASIL KAPATILIR?

Binlerce kişinin şikayet ettiği Meta AI simgesi, sosyal medyada da gündem oldu. Son güncelleme ile gelen yapay zeka özelliğini kullanmak istemeyenler özelliği kapatmaya çalışıyor fakat bunun bir yolu yok. Yeni gelecek olan güncelleme ile seçenek sunulması beklenirken kullanıcılar kendi isteği ile Meta ai özelliğini kapatamıyor.

Whatsapp Meta AI nasıl kapatılır? Meta ai nasıl silinir?

WHATSAPP META Aİ NASIL SİLİNİR?

Son günlerce birçok kişinin uygulamasında beliren simge, birçok kişi tarafından tepki çekti. Sohbet ekranın ortasında bulunan simge kullanıcı kullanılabilirliğini zorlarken yapay zeka desteğini kaldırmak isteyen birçok kişi bulunuyor. Şu an için Meta ai özelliğini kullanıcılar kendi isteğine göre kapatamıyor. Birçok kişiden gelen tepkiler sonucunda yeni güncelleme ile otomatik kapatma özelliğinin eklenmesi bekleniyor. Şu an için Meta AI simgesini kapatmanın bir yolu bulunmuyor. Yapmanız gereken, uygulamanın yeni güncellemesini beklemek.

#yapay zeka
#whatsapp
#meta aı
#Whatsapp Güncelleme
#Kullanıcı Tepkileri
#Aktüel
