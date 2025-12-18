Dev bankadan altın ve gümüş için rekor beklentisi

GÜMÜŞTE TARİHİ SEVİYELER

Altın kadar gümüş cephesinde de tablo oldukça dikkat çekici. Gümüş, ons başına 66,50 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Yılbaşından bu yana fiyatların iki katından fazla artmış olması, yatırımcı ilgisinin ne kadar güçlü olduğunu net biçimde gösteriyor.

Gümüş destekli ETF’lere yönelik girişler hız kesmeden sürerken, yatırımcı iştahının da canlı kaldığı vurgulanıyor. ING, bu güçlü talebin kısa vadeli bir hareketten ziyade daha uzun soluklu bir trendin parçası olduğuna dikkat çekiyor.