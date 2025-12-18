Menü Kapat
Dev bankadan altın ve gümüş için rekor beklentisi

Aralık 18, 2025 11:44
Gümüş altın

ING, makroekonomik rüzgârlar ve güçlü temel dinamiklerin etkisiyle altın ve gümüşte yükselişin süreceğini öngörüyor. Bankaya göre 2026, her iki değerli metal için de yeni rekorların konuşulduğu bir yıl olabilir.

Dev bankadan altın ve gümüş için rekor beklentisi

Küresel piyasalarda belirsizlikler sürerken, altın yatırımcının gözdesi olmayı sürdürüyor. ING, yayımladığı son raporda altına ilişkin pozitif duruşunu açıkça ortaya koydu. Banka, makroekonomik rüzgârların ve güçlü temel faktörlerin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirterek, 2026 yılında yeni rekor seviyelerin görülebileceğine işaret etti.

Dev bankadan altın ve gümüş için rekor beklentisi

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağı beklentisi. ING’ye göre olası geri çekilmeler, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için yeniden alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yani piyasada bir zayıflık görülse bile, bu durumun kalıcı olması beklenmiyor.

Dev bankadan altın ve gümüş için rekor beklentisi

GÜMÜŞTE TARİHİ SEVİYELER

Altın kadar gümüş cephesinde de tablo oldukça dikkat çekici. Gümüş, ons başına 66,50 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Yılbaşından bu yana fiyatların iki katından fazla artmış olması, yatırımcı ilgisinin ne kadar güçlü olduğunu net biçimde gösteriyor.

Gümüş destekli ETF’lere yönelik girişler hız kesmeden sürerken, yatırımcı iştahının da canlı kaldığı vurgulanıyor. ING, bu güçlü talebin kısa vadeli bir hareketten ziyade daha uzun soluklu bir trendin parçası olduğuna dikkat çekiyor.

Dev bankadan altın ve gümüş için rekor beklentisi

SANAYİ TALEBİ TABLOYU GÜÇLENDİRİYOR

Bankaya göre gümüşteki yükselişi besleyen en önemli unsurlardan biri de sanayi tarafındaki talep. Özellikle güneş enerjisi panelleri ve batarya teknolojilerinde artan kullanım, gümüşe olan ihtiyacı sürekli canlı tutuyor. Buna sürdürülebilir yatırımlardan gelen güçlü fon akışları da eklenince, görünüm daha da sağlamlaşıyor.

Dev bankadan altın ve gümüş için rekor beklentisi

ING, tüm bu başlıklar ışığında hem altın hem de gümüş için yapıcı bir seyrin 2026’ya kadar devam edebileceği görüşünde. Açıkçası banka, değerli metallerde yeni zirvelerin artık sürpriz olmayacağına dikkat çekiyor.

