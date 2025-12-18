Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Gemini 3 Flash, GPT-5.2’ye kafa tutuyor: Performans testleri şaşırttı

Google, OpenAI ile rekabet etmek amacıyla hızlı ve uygun maliyetli yeni yapay zeka modeli Gemini 3 Flash'ı piyasaya sürdü. Yapılan performans testlerinde selefinden çok daha iyi sonuçlar veren model, bazı alanlarda GPT-5.2 gibi rakiplerini yakalarken çoklu mod testlerinde liderliğe oturdu.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 11:29

devi , yapay zeka yarışında 'ın rüzgarını kesmek amacıyla geliştirdiği yeni modeli 3 Flash'ı duyurdu. Geçtiğimiz ay tanıtılan Gemini 3 mimarisi üzerine inşa edilen, hem hızlı hem de düşük maliyetli Gemini 3 Flash resmen kullanıma sunuldu.

TechCrunch'ın haberine göre şirket, geliştirdiği modeli Gemini uygulamasında ve arama motorundaki modunda varsayılan seçenek haline getirdi. Gemini 2.5 Flash sürümünün duyurulmasından tam altı ay sonra gelen yeni Gemini 3 Flash, performans tarafında önemli iyileştirme sunuyor.

Gemini 3 Flash, GPT-5.2’ye kafa tutuyor: Performans testleri şaşırttı

GEMINI 3 FLASH, PERFORMANS TESTLERİNDE RAKİPLERİNE YAKLAŞTI

Yapılan kıyaslama testlerine göre Gemini 3 Flash, selefini büyük bir farkla geride bırakmakla kalmıyor. Aynı zamanda bazı ölçümlerde Gemini 3 Pro ve GPT-5.2 gibi üst düzey modellerin performansını yakalıyor.

Farklı alanlardaki uzmanlığı test etmek için tasarlanan "Humanity's Last Exam" (İnsanlığın Son Sınavı) değerlendirmesinde, araç kullanımı olmadan yüzde 33,7'lik bir skor elde edildi. Kıyaslama yapmak gerekirse; Gemini 3 Pro yüzde 37,5, Gemini 2.5 Flash yüzde 11 ve henüz yeni yayınlanan GPT-5.2 ise yüzde 34,5 puan aldı.

Çoklu mod ve akıl yürütme yeteneklerini ölçen MMMU-Pro testinde ise Gemini 3 Flash, yüzde 81,2'lik skorla tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Gemini 3 Flash, GPT-5.2’ye kafa tutuyor: Performans testleri şaşırttı

KULLANICILAR İÇİN VARSAYILAN MODEL DEĞİŞİYOR

Google, küresel çapta Gemini uygulamasında varsayılan model olarak Gemini 3 Flash'ı kullanıma sunarak Gemini 2.5 Flash sürümünü rafa kaldırıyor. Kullanıcılar, matematik ve kodlama gibi daha karmaşık işlemler gerektiren sorularda model seçici üzerinden Pro sürümünü tercih etmeye devam edebilecek.

Teknoloji devi, geliştirilen modelin çok modlu içerikleri tanımlama ve bunlara dayalı cevaplar üretme konusunda oldukça yetenekli olduğunu belirtiyor.

Örnek vermek gerekirse; kullanıcılar kısa bir spor videosu yükleyip oyun hakkında ipuçları isteyebiliyor, karalama yaparak modelin ne çizildiğini tahmin etmesini sağlayabiliyor veya analiz almak için ses kaydı yükleyebiliyor.

Şirket ayrıca modelin kullanıcı sorgularındaki niyeti daha iyi anladığını, görsel ve tablo gibi unsurlarla desteklenen çok daha zengin cevaplar verebildiğini vurguluyor.

