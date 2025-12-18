Spor salonunda dehşet anları! Bursa'da velilerin bıçaklı kavgası: Çok sayıda yaralı var

Bursa, dehşet verici bir şiddet olayına sahne oldu. Bir spor salonunda minik sporcular ter dökerken, dışarıda veliler arasında çıkan "çocuğuma neden vurdun" tartışması saniyeler içinde kanlı bir kavgaya dönüştü.

İP MESELESİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Fethiye Mahallesi’ndeki tesiste akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre bekleme salonunda koltuğun ipiyle oynayan çocuk nedeniyle veliler arasında sözlü atışma çıktı. Çocuğunun diğer veliler tarafından darp edildiğini öne süren T.T., Mustafa Dedecan ve Can Çiftgül ile sert bir tartışma yaşadı. Salon görevlileri tarafından dışarı çıkartılan taraflar arasındaki gerginlik, burada da dinmedi.

ARACINDAN BIÇAK ALIP DEHŞET SAÇTI

Öfkesine hakim olamayan T.T., aracına giderek aldığı bıçakla geri döndü. Hedefindeki Mustafa Dedecan’ı karın bölgesinden bıçaklayan saldırgan, kavgayı ayırmak isteyen Can Çiftgül’ü de bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında kanlar içinde yere yığılan iki veli, olay yerine gelen ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"NİLÜFER TEKSAS’A DÖNDÜ"

Bazı vatandaşlar bölgedeki güvenlik durumuna atıfta bulunarak "Burası iyice Teksas’a döndü" yorumlarını yaptı. Olayın ardından suç aletiyle birlikte yakalanan zanlı T.T., emniyetteki sorgusunun tamamlanmasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.