12°
Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Ev kendiliğinden alev alev yanıyor: Kimse çözüm bulamıyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 14 kişilik ailenin yaşadığı evde yaşananlar hayrete düşürdü. Bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangınlar nedeniyle 2 aylık bebek yanarak yaralandı. Aile olaya çözüm bulamayınca komşularına sığınsa da kabus burada da devam etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 11:42

ilçesine bağlı kırsal Akdilek Mahallesi'nde bulunan ve 14 kişilik ailenin yaşadığı evde yaşanan ilginç olay hayrete düşürdü. Evde hiç durmadan yangınlar çıkıyor. Nedeni bilinmeyen yangınlar nedeniyle hayatları kabusu dönen aile ne yapacağını şaşırdı. Son çıkan yangında 2 aylık bebeği yanarak yaralanınca aile komşularına sığındı. Fakat bu bile çare olmadı.

Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Ev kendiliğinden alev alev yanıyor: Kimse çözüm bulamıyor

KOMŞULARININ DA EVİ YANDI

Kaya ailesi, yaşanan yangınlar sonrası komşularına sığınmak zorunda kaldı. Gece yatmak için gittikleri evde de yangınların başlaması üzerine dışarıda kalmak zorunda kalan aile, yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Ev kendiliğinden alev alev yanıyor: Kimse çözüm bulamıyor

"EVİMİZ KENDİLİĞİNDEN YANIYOR"

15 yıldır kaldıkları evde daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını, son bir aydır evlerinde çıktığını belirten İsmail Kaya, "Son bir aydır evimiz yanıyor. Bütün eşyalarımız yanıyor. En son çıkan yangında 2 aylık çocuğumuz yandı. Yüzü yandı, şu an yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. Evimiz kullanılamaz hale geldi. Bütün eşyalarımız yandı. Çıkan yangınların sebebini bizde bilmiyoruz. Evimiz kendiliğinden yanıyor. Dışarı çıkıyoruz, ardımıza bakıyoruz alev var. Artık canımızdan korkmaya başladık. Çözüm için bazı yerlere başvurduk fakat bir neticeye varamadık. Başka bir yere taşındık orada da yangın çıktı. Şuan bir odamız var, 14 kişi o odada kalıyoruz. Başka yere gidemiyoruz. Komşumuza gittik, orada da yangın çıktı. Beklentimiz buranın yıkılıp, yerine geçinebileceğimiz bir yer yapılmasıdır" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Ev kendiliğinden alev alev yanıyor: Kimse çözüm bulamıyor
