Sultanbeyli'de feci kaza: Bir kişinin öldüğü motosiklet kazası kamerada!

Sultanbeyli Fatih Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam meydana gelen trafik kazası, vatandaşı yasa boğdu. Atatürk Caddesi üzerinde seyreden motosikletin bir yayayla çarpışması sonucu yaşanan can pazarı, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha acı bir şekilde gözler önüne serdi.

KAZA METRELERCE SÜRÜKLENMEYLE SONUÇLANDI

Burak Y. idaresindeki motosiklet, caddenin karşısına geçmekte olan bir yayaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden sürücü, asfalt üzerinde metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

Hastanede yoğun bakıma alınan Burak Y., yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan yayanın tedavisi sürerken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, Burak Y.'nin yayaya çarpma anı ve sonrasında yaşanan feci sürüklenme anları tüm çıplaklığıyla kaydedildi.