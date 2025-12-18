Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı. Yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Vatandaşlar tarafından Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak neden gözaltına alındığı araştırılmaya başlandı.

ALEYNA TİLKİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda ünlülerin evleri de arandı.

İREM SAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İrem Sak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

DANLA BİLİC NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Aleyna Tilki ve İrem Sak'ın yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Danla Bilic'de yer aldı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden kamuoyuna tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda isimleri yazılı kişiler ile ilgili olarak (Şahısların evlerinde arama icra edilmiştir İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18.12.2025 tarihinde saat:07:00’dan itibaren;

Sarıyer ilçesi (2 Adres) Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt (5) Adres olmak üzere toplam (7) adreste (7) şüpheliye yönelik olarak arama faaliyeti icra edilmiştir .

3-Şüpheli Mümine Senna YILDIZ isimli şahsın evinde yapılan aramada (5) gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş olup; gözaltı kararı bulunan şüphelilerin durumu aşağıda belirtilmiştir."