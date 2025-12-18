Menü Kapat
12°
 Berrak Arıcan Baş

Trump gümrük vergilerinden gelen parayı dağıtacak! 1776 doları özellikle seçti

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerinden elde ettiği geliri dağıtmaya karar verdi. Askerlere Noel öncesinde 'savaşçı payı' adı altında, ABD'nin kurulduğu 1776 yılının şerefine bin 776 dolar ödeme yapılacağını söyledi.

ABD Başkanı , 'da ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Eski Başkan Joe Biden yönetimini hedef alan Trump, kendi döneminin nasıl güç kazandığını anlattı.

Trump, "Amerika artık alay edilen değil, saygı duyulan bir ülke" ifadelerini kullandı. Trump'ın konuşması, ve hayat pahalılığı, ve yasadışı , suçla mücadele, ve istihdam, gümrük vergileri, enerji politikaları, sağlık sistemi ve ilaç fiyatları ile dış politika başlıklarında kapsamlı mesajlar içerdi. ABD Başkanı Trump, rakamlarla desteklediği değerlendirmelerinde kendi yönetimini "Amerikan tarihinin en hızlı toparlanma süreci" olarak tanımladı.

Trump gümrük vergilerinden gelen parayı dağıtacak! 1776 doları özellikle seçti

GÜMRÜK GELİRİNDEN ASKERLERE PAY

Konuşmasında ABD ordusuna da geniş yer veren Trump, dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduklarını belirterek, orduda görev yapan personele Noel öncesinde ikramiye vereceklerini duyurdu. ABD Başkanı, "1,45 milyon askeri personele, Noel öncesinde ‘savaşçı payı' dediğimiz bir özel ikramiye takdim edilecek. Ülkemizin kurulduğu 1776 yılının şerefine, her askere bin 776 dolar ödeme yapılacak. Bu ikramiyeler şimdiden yolda" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, söz konusu ikramiyeler için gümrük vergilerinin etkili olduğuna dikkat çekerek uygulamayı överken, "Gümrük vergileri nedeniyle herkesin düşündüğünde çok daha fazla kazanç elde ettik. Hiç kimse bunu ordumuzdan daha çok hak etmiyor. Herkesi tebrik ediyorum" dedi.

''3 BİN YILDIR İLK KEZ ORTA DOĞU'YA BARIŞ GELDİ''

Trump, dış politikada elde edilen sonuçlara değinerek, "Amerika'nın gücünü geri kazandırdım. 10 ayda 8 savaşı çözdük, İran'ın nükleer tehdidini ortadan kaldırdık, Gazze'deki savaşı sona erdirdik" dedi. Orta Doğu'ya barış getirdiklerini savunan Trump, "3 bin yıldır ilk kez Orta Doğu'ya barış geldi" ifadesini kullandı.

Trump gümrük vergilerinden gelen parayı dağıtacak! 1776 doları özellikle seçti

''SINIRLARIMIZ 25 MİLYON KİŞİLİK İSTİLAYA UĞRADI''

Trump, konuşmasının önemli bir bölümünü sınır güvenliği ve göç politikalarına ayırdı. Açık sınır politikaları nedeniyle ülkenin büyük bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kaldığını savunan Trump, "Sınırlarımız açıktı ve ülkemiz, çoğu hapishanelerden ve akıl hastanelerinden gelen 25 milyon kişilik bir ordunun istilasına uğradı" dedi. Bu kişiler arasında "uyuşturucu satıcıları, çete üyeleri ve katillerin" bulunduğunu öne süren Trump, "Bunun tekrarlanmasına bir daha asla izin verilemez" diye konuştu.

''7 AYDIR TEK YASADIŞI GÖÇMEN ÜLKEMİZE GİRMEDİ''

Göreve gelir gelmez güney sınırında sert önlemler aldıklarını belirten Trump, "Son 7 aydır ülkemize tek bir yasadışı göçmen girmesine izin verilmedi. Herkes bunun imkansız olduğunu söylüyordu" dedi. Biden yönetiminin ABD Kongresi'ni suçladığını hatırlatan Trump, "Yasaya ihtiyacımız yoktu. Sadece yeni bir başkana ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı.

Trump gümrük vergilerinden gelen parayı dağıtacak! 1776 doları özellikle seçti

''DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ GÜVENLİK SEVİYESİNDEYİZ''

Trump, yasadışı göçle birlikte suç oranlarının arttığını savunarak, kendi döneminde güvenliğin yeniden sağlandığını söyledi. "Suçluları sınır dışı ediyoruz, en tehlikeli şehirlerimize güvenliği geri getiriyoruz" diyen Trump, Washington'ı örnek göstererek, "Daha önce hiç görmediğimiz bir güvenlik seviyesine ulaşıldı" dedi. Uyuşturucuyla mücadeleye de dikkat çeken Trump, "Deniz yoluyla ülkeye sokulan uyuşturucular yüzde 94 azaldı" ifadelerini kullandı.

''ENFLASYON 48 YILIN EN KÖTÜ SEVİYESİNDEYDİ''

Trump, göreve geldiğinde ülkenin ağır bir ekonomik tabloyla karşı karşıya olduğunu savunarak, "Göreve geldiğimde enflasyon 48 yılın en kötü seviyesindeydi. Bazıları bunun ülkemizin tarihindeki en kötü seviye olduğunu söylüyordu" dedi. Bu durumun fiyatları rekor düzeyde artırdığını belirten Trump, "Milyonlarca Amerikalının hayatı pahalı hale geldi. Bu Demokratların iktidarında yaşandı" ifadelerini kullandı.

Trump gümrük vergilerinden gelen parayı dağıtacak! 1776 doları özellikle seçti

''ÜLKEYE REKOR DÜZEYDE YATIRIM GELDİ''

Trump, ücretlerin enflasyonun üzerinde arttığını vurgulayarak, "Bugün Amerikan tarihinin herhangi bir döneminden daha fazla insan çalışıyor" ifadelerini kullandı. Trump, göreve geldiği Ocak ayından bu yana oluşturulan tüm iş imkanlarının tamamının özel sektörde olduğunu belirtti.

ABD Başkanı ayrıca ülkeye rekor düzeyde yatırım geldiğini vurgulayarak, "ABD'ye 18 trilyon dolarlık yatırım sağladım" dedi. Bu başarının önemli bölümünün gümrük vergilerinden kaynaklandığını söyleyen Trump, "Şirketler ABD'de üretim yaparlarsa gümrük vergisi olmayacağını biliyor ve geri dönüyor" şeklinde konuştu.

Enerji fiyatlarının Biden döneminde arttığını savunan Trump, "Ulusal Enerji Acil Durumu ilan ettim. Benzin birçok eyalette galon başına 2,5 doların altına indi" dedi. Konut maliyetlerinin de düşeceğini söyleyen Trump, faiz oranlarının aşağı çekileceğini ve kapsamlı konut reformlarının yolda olduğunu açıkladı.

''AMERİKA YENİDEN BÜYÜK''

Konuşmasının sonunda Trump, "11 ay sonra sınırlarımız güvenli, enflasyon durdu, fiyatlar düştü" dedi. ABD'nin yeniden güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Trump, "Amerika her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döndü" ifadelerini kullandı. Trump, konuşmasının sonunda yakında ABD Merkez Bankası (FED) Başkanlığı için aday göstereceği ismi açıklayacağını belirtti. ABD Başkanı, ulusa seslenişini tüm Amerikalıların Noel'ini kutlayarak tamamladı.

