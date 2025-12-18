Menü Kapat
Yaşam
Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Her şeyi çözecek olan telefon açılıyor, İspanya devrede

Van'da 27 Eylül tarihinde kaybolan ve cansız bedeni günler sonra bulunan Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'da yetkililere teslim edildi. Yetkililer telefonun şifresi kırılarak içindeki bilgilerle ölümün sır perdesini aralayacak.

Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Her şeyi çözecek olan telefon açılıyor, İspanya devrede
Üniversite okumak için gittiği 'da 27 Eylül tarihinde kaybolan 21 yaşındaki 'in cesedi 15 Ekim günü göl kıyısında bulunmuştu. İlk belirlemelerde olduğu söylense de çıkan raporlarda Rojin'in vücudunda 2 kişiye ait bulundu. Yaşanan gelişmelerin ardından şüphesini aydınlatmak için genç kızın cep telefonu incelenmesi için 'daki yetkililere teslim edildi.

Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Her şeyi çözecek olan telefon açılıyor, İspanya devrede

SÜREÇ TAMAMLANDI, TELEFON YETKİLİLERDE

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı.

Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Her şeyi çözecek olan telefon açılıyor, İspanya devrede

İspanya Adalet Bakanlığının Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

