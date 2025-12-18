Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Her şeyi çözecek olan telefon açılıyor, İspanya devrede

Üniversite okumak için gittiği Van'da 27 Eylül tarihinde kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in cesedi 15 Ekim günü göl kıyısında bulunmuştu. İlk belirlemelerde intihar olduğu söylense de çıkan raporlarda Rojin'in vücudunda 2 kişiye ait DNA bulundu. Yaşanan gelişmelerin ardından cinayet şüphesini aydınlatmak için genç kızın cep telefonu incelenmesi için İspanya'daki yetkililere teslim edildi.

SÜREÇ TAMAMLANDI, TELEFON YETKİLİLERDE

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı.

İspanya Adalet Bakanlığının Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.