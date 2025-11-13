Rojin Kabaiş'in telefonunun çözülmesi için İspanya'da Bakan Tunç'tan kritik temas

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Adalete Erişim 10. Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Bakan Tunç, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile başkent Madrid'de bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Van'da 25 Eylül 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmadaki iş birliği de alındı.

''CEP TELEFONUNUN ÇÖZÜLMESİ KRİTİK ÖNEME SAHİP''

Bakan Tunç, Kabaiş'in cep telefonundaki dijital verilere erişim sağlanması amacıyla İspanyol makamlarıyla gerçekleştirilen adli iş birliğinin önemini vurguladı. Tunç, "Rojin kızımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor. Ölüm sebebi henüz netleşmedi ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamlarının söz konusu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı desteğin, hem adaletin tecellisine hem de ülkelerimiz arasındaki güven ve dostluğun pekişmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

''EN KISA SÜREDE İŞLEMLER YAPILACAK''

İspanyol Adalet Bakanı Garcia ise Rojin dosyasıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını, Türk makamlarıyla iletişim kurulduktan sonra konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Türk makamlarından gelen cep telefonunun kriminal incelemesiyle ilgili adli yardımlaşma talebini savcılığa ve polise bildirdik. Dijital verilerin temin edilmesi işlemi polis tarafından gerçekleştirileceği için ayrıca İspanya İçişleri Bakanını bilgilendirdim. Bu konuda İspanyol polisinin mümkün olan en kısa sürede gerekli işlemleri yapması konusunda talepte bulundum. İçişleri Bakanımız Fernando Grande-Marlaska Gomez de şahsen konuyla ilgilendi. Hem savcılık hem polis kanalıyla yapılacak işlemler en kısa sürede sonuçlanacaktır."

VÜCUTTAKİ DNA'LAR İÇİN İNCELEME TAMAMLANDI

Öte yandan Rojin Kabaiş'in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğu raporlara yansımıştı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı ek raporda, Kabaiş'in vücudunda bulunan DNA örneklerinin 'bulaş' olmadığı vurgulandı.

ŞÜPHELİLER ÜZERİNDE DNA ÇALIŞMASI YAPILACAK

Raporda otopside yer alan, cenaze bulunduğu sırada orada bulanan, cenazenin hastaneye taşınmasına yer alanlar ile Rojin Kabaiş'in irtibat kurduğu (üniversite ve diğer arkadaşları vb.) kişilerin yer aldığı 134 kişiden DNA örneklerinin alındığı vurgulanarak Kabaiş'in vücudunda bulunan iki DNA örneğinin 134 kişiden alınan DNA ile eşleşmediği ifade edildi. Bu sonucun bulaş ihtimalini ortadan kaldırdığına dikkat çekildi. Savcılık, bu aşamadan sonra şüpheliler üzerine DNA çalışması yapacak.

ROJİN KABAİŞ'E NE OLDU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.