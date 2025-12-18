Menü Kapat
Asgari ücret için bomba tahmin! Murat Bal kritik tarihi ve rakamı açıkladı

Aralık 18, 2025 12:01
1
asgari ücret zammı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, TGRT Haber canlı yayınında asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bal, zam oranına ilişkin beklentisini, asgari ücret zammının açıklanma tarihini açıkladı ve gündeme bomba gibi düşecek bir öngörüde bulundu. 

2
asgari ücret zammı

Bal, asgari ücret zammı konusunda kendi beklentisinin yüzde 25 civarında bir artış yönünde olduğunu belirterek, "Benim düşüncem yüzde 25 zam oranı gelecek gibi. Sayın Cumhurbaşkanımızın TİSK’te yaptığı konuşmaya istinaden bu rakamın artabileceğini de düşünüyorum" dedi.
 

3
hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon

Geçen yılki süreci hatırlatan Bal, hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasında bir denge kurulduğunu hatırlatarak "Geçen sene gerçekleşen enflasyon üzerinden artış tahmin edilirken, hedeflenenle gerçekleşen arasında bir zam yapılmıştı. Şimdi de benzer bir tablo var. Beklenen enflasyon yüzde 16–19 civarında, gerçekleşen ise yüzde 31 gibi görünüyor. Ben yine geçen yıl olduğu gibi bu iki rakamın ortasında, yaklaşık yüzde 25 civarında bir artış bekliyorum" diye konuştu.
 

4
ASGARİ ÜCRET

ASGARİ ÜCRETE CUMHURBAŞKANI MÜDAHALESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece doğrudan müdahalesi halinde zam oranının daha da artabileceğini söyleyen Bal, "Ama Sayın Cumhurbaşkanımız müdahale ederse bu oran yüzde 32’ler seviyesine kadar yükselebilir" ifadelerini kullandı.
 

5
İŞVEREN MALİYET

İşveren maliyetlerine de dikkat çeken Bal, mevcut durumda asgari ücretin net 22 bin 104 lira olduğunu, ancak işverene maliyetinin çok daha yüksek olduğunu vurguladı. "22 bin 104 lira asgari ücret ama işverene maliyeti 30 bin liranın üzerinde. Ayrıca 2026 yılında TES sistemi hayata girecek ve bu da ödemelerde 5 puanlık bir artış anlamına geliyor" dedi.
 

6
işveren prim destekleri

Bu nedenle geçmiş yıllarda uygulanan işveren prim desteklerinin yeniden gündeme gelmesi gerektiğini belirten Bal, "İşveren prim desteği olmazsa, asgari ücret artışı sonrası işsizlik oranının yükselmemesi zorlaşır" uyarısında bulundu.
 

7
asgari ücret

Türkiye’de asgari ücretin ücret piyasası üzerindeki belirleyici etkisine de değinen Bal, "19 Avrupa ülkesinin toplamı kadar asgari ücretli Türkiye’de var. Ülkemizin yaklaşık yüzde 40’ı asgari ücretli" dedi. Bazı çalışanların fiilen yüksek maaş almasına rağmen asgari ücretli gösterildiğini belirten Bal, bu konuda ciddi denetimlerin yapıldığını da sözlerine ekledi.
 

8
Asgari ücretin piyasa üzerindeki etkisi

ÜLKENİN YÜZDE 75'İNİ TEMSİL EDİYOR

Asgari ücretin piyasa üzerindeki etkisini rakamlarla açıklayan Bal, “22 bin 104 lira asgari ücret ve bunun bir katına kadar olan ücretler, toplam piyasanın yüzde 75’ine denk geliyor. Yani asgari ücret Türkiye’de tüm ücret piyasasını belirliyor” ifadelerini kullandı.

 

9
Asgari ücret bugün açıklanır mı

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI?

"Asgari ücret bugün açıklanır mı?" sorusuna da yanıt veren Bal, kararın üçüncü ya da dördüncü toplantıda çıkmasının daha olası olduğunu söyledi. "Üçüncü toplantıda alma ihtimalimiz var. Genelde üçüncü ya da dördüncü toplantılarda sonuç çıkıyordu. Bu kez TÜRK-İŞ masada değil, o nedenle üçüncü toplantıda da karar çıkabilir" dedi.
 

10
asgari ücret

Bu yıl asgari ücretin 27’nci kez belirleneceğini hatırlatan Murat Bal, geçmiş uygulamalara da değinerek, "Bugüne kadar genelde işverenin dediği oldu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız ‘işverenlere kefenin cebi yok’ dedi. Zor durumda olan işçiler var ve Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

 

11
ASGARİ ÜCRET 30 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

ASGARİ ÜCRET 30 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Mevcut ücretlerin enflasyon ve alım gücü karşısında yetersiz kaldığını vurgulayan Bal, Cumhurbaşkanı’nın psikolojik eşiklere önem verdiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişte de psikolojik eşik sınırlarına önem vermişti. Bu nedenle asgari ücretin 30 bin liranın üzerine çıkması sürpriz olmaz.”

