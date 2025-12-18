Asgari ücret için bomba tahmin! Murat Bal kritik tarihi ve rakamı açıkladı

Geçen yılki süreci hatırlatan Bal, hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasında bir denge kurulduğunu hatırlatarak "Geçen sene gerçekleşen enflasyon üzerinden artış tahmin edilirken, hedeflenenle gerçekleşen arasında bir zam yapılmıştı. Şimdi de benzer bir tablo var. Beklenen enflasyon yüzde 16–19 civarında, gerçekleşen ise yüzde 31 gibi görünüyor. Ben yine geçen yıl olduğu gibi bu iki rakamın ortasında, yaklaşık yüzde 25 civarında bir artış bekliyorum" diye konuştu.

