Emin Yılmaz'dan asgari ücret için sıkı para uyarısı! İşte en güçlü senaryo

Asgari ücret tespiti için kritik zamanlara girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 14.00'te ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, TGRT Haber canlı yayınında asgari ücrete ilişkin beklentilerini açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapacağı ikinci toplantıda rakam açıklanmasını beklemediğini belirten Yılmaz, kararın genellikle 3. ya da 4. toplantıda çıktığını söyledi.

Komisyon yönetmeliğinde en az 5’er kişilik temsil şartı bulunmasına rağmen masada şu an yalnızca hükümet ve TİSK’in yer aldığına dikkat çeken Yılmaz, işçi sendikasının toplantılara katılmama kararını eleştirdi. “İşçi kesiminin psikolojik olarak bile masada temsil edilmesi önemli” diyen Yılmaz, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın yapıda değişiklik sinyali verdiğini ancak bunun henüz hayata geçmediğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELİR?

Sıkı para politikasının zarar görmemesi adına %20–25 aralığının öne çıktığını belirten Yılmaz, hesaplarını paylaştı:

%20 zam: 26.525 TL

%25 zam: 27.630 TL

%30 zam: Uzak ihtimal olarak değerlendiren Yılmaz, asgari ücretli çalışanın en yüksek maaşları hak ettiğini ancak enflasyon değerleri açısından böyle bir rakamın pek mümkün görünmediğini özetledi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLUR?

İşçi tarafının, işverene sağlanan asgari ücret desteğinin artırılmasını talep ettiğini aktaran Yılmaz, geçen yıl 500 TL olan desteğin bu yıl 1.000 TL’ye çıkarıldığını, ara kriterlerle yaklaşık 1.100 TL seviyesine denk geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı’nın, 2011’den bu yana süren teşvikler ile İŞKUR’un sigorta prim desteğinin bir yıl daha uzatılacağına işaret ettiğini de hatırlattı.

ENFLASYON UYARISI

Yılmaz, reel refah için yalnızca ücret artışının yeterli olmadığını vurgulayarak enflasyonun kontrol altına alınmasının şart olduğunu söyledi. OVP’ye göre yıl sonu enflasyonunun %31–33, gelecek yıl ise %16 civarında beklendiğini belirten Yılmaz, “Bugün cebe giren parayla ileride de yaşam sürdürülebilmeli” diyerek gizli enflasyona dikkat çekti.