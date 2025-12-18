Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emin Yılmaz'dan asgari ücret için sıkı para uyarısı! İşte en güçlü senaryo

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00’te ikinci kez toplanacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, toplantıdan henüz kesin bir rakam çıkmasını beklemediğini ancak masadaki en güçlü senaryonun ne olduğunu TGRT Haber canlı yayınında açıkladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 13:33

tespiti için kritik zamanlara girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 14.00'te ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, TGRT Haber canlı yayınında asgari ücrete ilişkin beklentilerini açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapacağı ikinci toplantıda rakam açıklanmasını beklemediğini belirten Yılmaz, kararın genellikle 3. ya da 4. toplantıda çıktığını söyledi.

Emin Yılmaz'dan asgari ücret için sıkı para uyarısı! İşte en güçlü senaryo

Komisyon yönetmeliğinde en az 5’er kişilik temsil şartı bulunmasına rağmen masada şu an yalnızca hükümet ve TİSK’in yer aldığına dikkat çeken Yılmaz, işçi sendikasının toplantılara katılmama kararını eleştirdi. “İşçi kesiminin psikolojik olarak bile masada temsil edilmesi önemli” diyen Yılmaz, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın yapıda değişiklik sinyali verdiğini ancak bunun henüz hayata geçmediğini ifade etti.

Emin Yılmaz'dan asgari ücret için sıkı para uyarısı! İşte en güçlü senaryo

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELİR?

Sıkı para politikasının zarar görmemesi adına %20–25 aralığının öne çıktığını belirten Yılmaz, hesaplarını paylaştı:

Emin Yılmaz'dan asgari ücret için sıkı para uyarısı! İşte en güçlü senaryo

%20 zam: 26.525 TL

%25 zam: 27.630 TL

%30 zam: Uzak ihtimal olarak değerlendiren Yılmaz, asgari ücretli çalışanın en yüksek maaşları hak ettiğini ancak değerleri açısından böyle bir rakamın pek mümkün görünmediğini özetledi.

Emin Yılmaz'dan asgari ücret için sıkı para uyarısı! İşte en güçlü senaryo

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLUR?

İşçi tarafının, işverene sağlanan asgari ücret desteğinin artırılmasını talep ettiğini aktaran Yılmaz, geçen yıl 500 TL olan desteğin bu yıl 1.000 TL’ye çıkarıldığını, ara kriterlerle yaklaşık 1.100 TL seviyesine denk geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı’nın, 2011’den bu yana süren teşvikler ile İŞKUR’un sigorta prim desteğinin bir yıl daha uzatılacağına işaret ettiğini de hatırlattı.

Emin Yılmaz'dan asgari ücret için sıkı para uyarısı! İşte en güçlü senaryo

ENFLASYON UYARISI

Yılmaz, reel refah için yalnızca ücret artışının yeterli olmadığını vurgulayarak enflasyonun kontrol altına alınmasının şart olduğunu söyledi. OVP’ye göre yıl sonu enflasyonunun %31–33, gelecek yıl ise %16 civarında beklendiğini belirten Yılmaz, “Bugün cebe giren parayla ileride de yaşam sürdürülebilmeli” diyerek gizli enflasyona dikkat çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
500 bin sosyal konut için yarın son gün! TOKİ başvurusu yapacaklar dikkat!
Asgari ücret için bomba tahmin! Murat Bal kritik tarihi ve rakamı açıkladı
ETİKETLER
#Ekonomi
#asgari ücret
#enflasyon
#işçi hakları
#Siyasi_haber
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.