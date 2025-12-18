Menü Kapat
12°
 | Özge Sönmez

Belediye otobüsünde yanlışlıkla camı kırdı, 11 ay sonra hayatının şokunu yaşadı!

Ankara'da otobüse binen Nigar Sarıtepe'nin kolunun çarpması ile belediye otobüsünün camı kırıldı. Yaşanan durum sonrası otobüsten inen kadın, aylar sonra hayatının şokunu yaşadı. Sarıtepe olaydan tam 11 ay sonra faiziyle birlikte 5 bin 229 lira tutarında ceza aldığını iddia etti.

Ankara'nın ilçesine gitmek üzere bindiği otobüste dengesini kaybederek cama çarptı. Yaşlı kadının kolunun çarptığı otobüs camı tuzla buz olurken, Nigar Sarıtepe ve eşi otobüsten indi. Yüzde 75 engelli raporu çocuğu olan Sarıtepe çifti olaydan 11 ay sonra hayatının şokunu yaşadı.

Belediye otobüsünde yanlışlıkla camı kırdı, 11 ay sonra hayatının şokunu yaşadı!

5 BİN 229 LİRA CEZA KESİLDİ

Sarıtepe, olaydan yaklaşık 11 ay sonra faiziyle birlikte 5 bin 229 lira tutarında aldığını iddia etti. Yüzde 75 engelli raporu çocuğu olan Sarıtepe çifti, mağdur olduklarını aktararak hem cezaya itiraz ettiklerini hem de çocukları için iş desteği talep ederek, yetkililerden yardım istediklerini açıkladı.

Belediye otobüsünde yanlışlıkla camı kırdı, 11 ay sonra hayatının şokunu yaşadı!

11 AY SONRA CEZA GELDİ

Yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istediklerini ifade eden Nigar Sarıtepe, "Yeşilbayır'da oturuyorum, Ocak 2025'te Mamak'a gitmek için belediye otobüsüne bindim. İnmek için butona basıp ve kapıya doğru geldiğim anda birden kolum cama değdi, düşmedim bile ama cam paramparça oldu. Ondan sonra bekledik, yolcular indi, polisler geldi. Otobüs fren yapmamıştı, düşmedin bile. Polisler sende suç yok dedi, eve gittim. Tam 11 ay sonra yani geçen ay ceza geldi. Postacı abla cezanız var dedi. Birilerine sorduk, eğer bunu ödemezsek her gün faiz geliyormuş. Cuma günü gelmişti, pazartesiye kadar 45 lira faiz işlemişti. Hemen biz de korkudan ödedik. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. Suçsuz yere hiçbir şey yapmadık, biz emekli bir insanlarız. Özel bir çocuğum var, kalp hastası ve iş bulamadı. Çocuğumun yüzde 75 engelli raporu var, KPSS'ye girdi 72 puan aldı ama yerleşemedi. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Belediye otobüsünde yanlışlıkla camı kırdı, 11 ay sonra hayatının şokunu yaşadı!

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Eyüp Sarıtepe, olay sonrası mağdur olduklarını ve yetkililerden çocuğu için yardım istediğini belirterek, "Bize 11 ay sonra icra kağıdı geldi. Mahkemeye çağırmadılar, bir yere çağırmadılar. Pamuk ipliğine mi bağlı otobüsün camları. Kim cama yaslanmıyor? Herkes yaslanıyor, vatandaş mı suçlu? Otobüste suç yok mu? Otobüsün camı eski. Vatandaşın cebinden neden para alıyorlar? Yazık değil mi bize? Ben bir mağdurum çünkü yüzde 75 raporlu çocuğum var. Devletten bir iş istiyorum. Çocuğum ameliyat olacak, yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

