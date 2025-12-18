Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

MI6 Başkanı’ndan uyardı: Çok güçlendiler devlet kontrolünden çıkıyor

Aralık 18, 2025 12:25
1
Blaise Metreweli

İngiltere istihbarat servisi MI6’nın yeni başkanı Blaise Metreweli, teknoloji liderlerinin artan etkisine dikkat çekti. Metreweli’ye göre kontrol, yavaş yavaş devletlerin elinden çıkıyor.

İngiltere’nin dünyaca ünlü istihbarat servisi MI6’nın yeni başkanı Blaise Metreweli, göreve başladıktan sonra yaptığı ilk halka açık konuşmada dikkat çekici uyarılarda bulundu. Metreweli’ye göre teknoloji şirketlerinin başındaki isimler, artık birçok alanda ulus devletler kadar güçlü bir konuma gelmiş durumda. Hatta kontrol, giderek devletlerin elinden kayıyor.

2
MI6 Başkanı’ndan uyardı: Çok güçlendiler devlet kontrolünden çıkıyor

Google, Instagram, X (Twitter) ve Facebook gibi küresel iletişim platformlarını yöneten teknoloji liderlerinin uzun süredir ciddi bir politik etkiye sahip olduğu biliniyor. Özellikle Trump döneminde bu etkinin daha da arttığına dikkat çekiliyor. Bir yanda siyasi aktörlerle kurulan yakın ilişkiler, diğer yanda yapay zekâ alanında yaşanan büyük sıçrama... Tüm bunlar Silikon Vadisi’ni, yalnızca teknoloji değil, küresel kararların da merkezine taşıdı. Bu tablo uzun süredir tartışılıyordu. Ancak bu kez uyarı, doğrudan bir istihbarat şefinden geldi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.