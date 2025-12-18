MI6 Başkanı’ndan uyardı: Çok güçlendiler devlet kontrolünden çıkıyor

Kategoriler
İngiltere istihbarat servisi MI6’nın yeni başkanı Blaise Metreweli, teknoloji liderlerinin artan etkisine dikkat çekti. Metreweli’ye göre kontrol, yavaş yavaş devletlerin elinden çıkıyor.
İngiltere’nin dünyaca ünlü istihbarat servisi MI6’nın yeni başkanı Blaise Metreweli, göreve başladıktan sonra yaptığı ilk halka açık konuşmada dikkat çekici uyarılarda bulundu. Metreweli’ye göre teknoloji şirketlerinin başındaki isimler, artık birçok alanda ulus devletler kadar güçlü bir konuma gelmiş durumda. Hatta kontrol, giderek devletlerin elinden kayıyor.
Google, Instagram, X (Twitter) ve Facebook gibi küresel iletişim platformlarını yöneten teknoloji liderlerinin uzun süredir ciddi bir politik etkiye sahip olduğu biliniyor. Özellikle Trump döneminde bu etkinin daha da arttığına dikkat çekiliyor. Bir yanda siyasi aktörlerle kurulan yakın ilişkiler, diğer yanda yapay zekâ alanında yaşanan büyük sıçrama... Tüm bunlar Silikon Vadisi’ni, yalnızca teknoloji değil, küresel kararların da merkezine taşıdı. Bu tablo uzun süredir tartışılıyordu. Ancak bu kez uyarı, doğrudan bir istihbarat şefinden geldi.