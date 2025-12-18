MI6 Başkanı’ndan uyardı: Çok güçlendiler devlet kontrolünden çıkıyor

Google, Instagram, X (Twitter) ve Facebook gibi küresel iletişim platformlarını yöneten teknoloji liderlerinin uzun süredir ciddi bir politik etkiye sahip olduğu biliniyor. Özellikle Trump döneminde bu etkinin daha da arttığına dikkat çekiliyor. Bir yanda siyasi aktörlerle kurulan yakın ilişkiler, diğer yanda yapay zekâ alanında yaşanan büyük sıçrama... Tüm bunlar Silikon Vadisi’ni, yalnızca teknoloji değil, küresel kararların da merkezine taşıdı. Bu tablo uzun süredir tartışılıyordu. Ancak bu kez uyarı, doğrudan bir istihbarat şefinden geldi.