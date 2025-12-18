Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ'ten kritik açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına katılmama kararı alan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ, bugün düzenlenecek 2. toplantı öncesinde kritik bir açıklamada bulundu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 12:18

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu () Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmaz ama bu bir protesto veya bir sabote değil. Bizim görevimiz, emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak. Bunları gündeme getirmek" dedi.

Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ'ten kritik açıklama

TÜRK-İŞ ile Hacettepe Üniversitesi'nce Çalışma Hukuku Sempozumu düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirilen programda, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku oturumlarında, çalışma hayatının güncel sorunları ele alındı ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ'ten kritik açıklama

EMEKLİYİ REFAH SEVİYESİNE ÇIKARMAK GEREK

Programın açılış konuşmasını yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Tespit Komisyonu sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Atalay, 19 senedir asgari ücret tespit sürecinin içerisinde olduğunu belirterek, "12 senedir geçim ücreti oldu asgari ücret. Ben başkan oldum o dönem bizim asgari ücretle işçimiz yoktu bu dönemde de yok. Ne oyum var ne yetkim var, ne sözüm dinleniyor. Zarfı açıp olanı söylüyorlar yine ihale bize kalıyor. Kaç para olup olmadığını bilmiyoruz. Demokrasiden yana olmaya devam ediyoruz ama olanları da söylemeye devam ederiz. Asgari ücrette yetkimizin olmadığını anlattım. , işçi zor durumda, asgari ücretli zor durumda. Emekli 17 bin lira alıyor. 70 bin lira alan emekli de var. Öyle bir düzenleme yapılmalı ki 17 bin lira alan emekliyi refah seviyesine çıkarmamız gerek" ifadelerine yer verdi.

Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ'ten kritik açıklama

"AMACIMIZ ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NU SABOTE ETMEK DEĞİL"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının bugün gerçekleştirileceğini hatırlatan Atalay, "İşte bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Ben katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmazlar. Ama bu bir protesto veya bir sabote değil. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı ki. Bizim görevimiz, emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak. Bunları gündeme getirmek" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı bugün saat 14.00'te gerçekleşecek.

