Eurofighter Typhoon karşısında cepleri yanacak! İşte Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı yürüttüğü plan

Yunanistan’ın Ege Denizi'ndeki toprak iddiaları gerginliği tırmandırırken Türkiye’nin savunma sanayideki gelişimi ve Eurofighter Typhoon hamlesi Atina’yı kırmızı alarma geçirdi.

Birleşik Krallık ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye, 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve beraberinde mühimmat alacak. Anlaşma 20 adet sıfır üretim serisi Eurofighter Typhoon Tranche 4 savaş uçağı ve beraberindeki ekipmanların tedarikini kapsıyor.

YUNANİSTAN'IN EUROFİGHTER KORKUSU

KAAN savaş uçağını üreten ve 2030 yılına kadar Eurofighter’lar ile envanterini yenilemek isteyen Türkiye, insansız savaş uçağı KIZILELMA, Bayraktar TB3 gibi hamlelerle düşman ülkelerin gözünü korkutuyor. Ayrıca hava savunma sistemleri çalışmaları ve S-400 gibi güçlü bir silah Yunanistan’ı panikletiyor.

Greekcitytimes'da yer alan detaylarda Yunanistan, F-16’ları da yenilemek isteyen Türkiye’nin hava üstünlüğüne karşı yeni anlaşmalar arıyor. ABD’den 20 adet F-35 savaş uçağını onaylayan Atina, 2027'ye kadar 84 F-16'yı Viper Block 70/72 standardına yükseltmeye çalışıyor. Ayrıca Ocak 2025'te Savunma Bakanı Nikos Dendias, gergin ikili ilişkileri gerekçe göstererek Fransa'yı Türkiye'ye Meteor satışlarını engellemeye çağırmıştı.

ATİNA'DAN RAFALE YENİLEME HAMLESİ

Yunanistan’ın bir planı daha ortaya çıktı. Yunanistan, ek Rafale F4 savaş uçakları alımını değerlendiriyor ve 2030’lara kadar 200 adetten oluşan bir filo kurmak istiyor. Türkiye sadece 5. nesil savaş uçağı değil, insansız savaş uçakları KIZILELMA ve ANKA-3 ile Ege-Doğu Akdeniz’de söz sahibi olacak.

RAFALE F4

Şu anda tam üretimde olan Rafale F4, F3R'yi geliştirilmiş RBE2 AESA radar modları, dijital karıştırma özelliğine sahip yükseltilmiş SPECTRA elektronik harp paketi, Thales yazılım tanımlı telsizleri, uydu haberleşmeleri ve kask üstü geliştirilmiş ekranlarla geliştiriyor. Üstün BVR angajmanları için yeni nesil MICA NG füzesini ve hareketli hedefler için lazer güdümlü seçenekler de dahil olmak üzere uzun mesafeli saldırılar için jet başına üç adet olmak üzere 1.000 kg'lık AASM "Hammer" bomba varyantını entegre ediyor.

"Süper Rafale" olarak adlandırılan ve 2030'larda hizmete girmesi planlanan F5, daha güçlü motorlar, gelişmiş veri bağlantıları, daha iyi hayatta kalma kabiliyeti ve SEAD görevleri için 10 tonluk sadık bir kanat adamı UCAV ile entegrasyon vaat ediyor. Fransız yetkililer, F-35 benzeri sensör füzyonuna sahip, altıncı nesil savaş uçaklarına köprü görevi gören bir "taktik uçan komuta merkezi" olarak tanımlıyor.