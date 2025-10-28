Eurofighter Typhoon korkusu! Anlaşma sonrası İsrail ve Yunanistan basınında dikkat çeken ifadeler

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 8 milyar sterlin (yaklaşık 10,7 milyar dolar) değerinde 20 Eurofighter savaş uçağı anlaşması imzalandı. Anlaşma sonrası İsrail ve Yunanistan yönetiminde adeta kara bulutlar oluştu. İsrail merkezli Maariv gazetesi, "Türkiye'nin İsrail karşısındaki güç dengesini değiştirebilecek dev anlaşması" başlığını manşetine taşıyarak, bu gelişmenin iki NATO müttefiki arasındaki savunma ilişkilerini derinleştiren ve Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendirmesi açısından stratejik bir adım olarak görüldüğüne yer verildi.

İSRAİL VE YUNANİSTAN EUROFIGHTER PANİĞİ

Maariv'in analizine göre, Avrupa ülkeleri artık NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye'ye giderek daha fazla yöneliyor. Ankara'nın saldırı dronları üretimindeki başarısı ve Ukrayna savaşı sonrası oluşabilecek istikrar gücündeki rolü, Avrupa'nın gözünde Türkiye'yi kilit bir savunma ortağına dönüştürüyor. İsrail merkezli Mako gazetesi "Eurofighter anlaşması, Ankara'yı Batı'ya yaklaştırırken bölgesel dengeleri değiştirebilir" yorumunda bulundu.

NATO'DAKİ İŞBİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Mako haber sitesi, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları alımı konusunda ilerleme kaydetmesi, hem askeri hem de siyasi açıdan dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olduğunun altını çizdi. Ankara'nın bu hamlesi, yalnızca Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonunu değil, aynı zamanda Batı ile diplomatik yakınlaşmayı da hedefliyor.

Mako'ya göre, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon alımı, Ankara'nın NATO'daki Avrupa müttefikleriyle güvenlik işbirliğini önemli ölçüde derinleştiriyor. Anlaşma, Ankara'yı Batı ülkelerine daha da yaklaştırıyor.

Yunanistan merkezli Parapolitika ise "Ege'de güç dengesi nasıl değişiyor" başlıklı haberini manşetine taşıdı. Parapolitika haber sitesine göre, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını satın alma kararı, hem Batı ile ilişkilerinde yeni bir döneme hem de Ege'deki güç dengelerinde köklü bir değişime işaret ediyor.

BATI İLE YENİDEN YAKINLAŞMA SİNYALİ

Parapolitika'ya göre, 10,7 milyar dolarlık bu anlaşma, Ankara'nın Batı ile yeniden yakınlaştığının açık bir göstergesi. Birleşik Krallık'ın öncülüğü, Türkiye'yi hem Avrupa savunma mimarisi içine yeniden entegre ediyor hem de NATO içindeki stratejik rolünü güçlendiriyor.

Haberde, şimdiye kadar satışın önündeki en büyük engel olan Almanya'nın onayının, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik politikasında önemli bir değişime işaret ettiği belirtildi. Bu gelişme, Orta Doğu ve Karadeniz'de artan gerilimler bağlamında, Türkiye'nin NATO içindeki vazgeçilmez konumunun yeniden teyit edildiği şeklinde yorumlanıyor.

EGE'DE GÜÇ DENGESİ DEĞİŞİYOR

Parapolitika'nın analizine göre, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon Tranche 3 ve 4 modellerini alması, Ege'deki güç dengesini önemli ölçüde etkileyecek. Bu uçakların sahip olduğu AESA radar sistemi, gelişmiş elektronik donanım ve Meteor uzun menzilli hava-hava füzelerini taşıma kapasitesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne hava üstünlüğü açısından ciddi bir avantaj sağlayacak.

Haberde, "Bu teknolojik kapasite farkı, Yunanistan'ın F-16 modernizasyonu ve Rafale filosuna rağmen Ankara'nın elini güçlendiriyor" ifadesi yer aldı.