22°
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! Masadaki en önemli konu: Eurofighter

İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer'i resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesi sonrası heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek ve anlaşmalar imzalanacak. Liderler daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Liderlerin görüşmesinde Türkiye'nin almak istediği Eurofighter Typhoon savaş uçakları en önemli gündem olacak.

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! Masadaki en önemli konu: Eurofighter
Cumhurbaşkanı , 'yi eden 'i resmi törenle karşıladı. Starmer'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! Masadaki en önemli konu: Eurofighter

Erdoğan, Starmer'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Starmer'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı. İngiltere Başbakanı Starmer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! Masadaki en önemli konu: Eurofighter

İKİLİ GÖRÜŞME SONRASI ANLAŞMALAR İMZALANACAK

ve Starmer, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Starmer, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Krallık bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Starmer, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! Masadaki en önemli konu: Eurofighter

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAKLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Starmer'in gündeminin başını, Türkiye'nin almak istediği Eurofighter Typoon savaş uçakları oluşturacak.

