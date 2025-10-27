Menü Kapat
İsrail Gazze'de Türk askerini neden istemiyor? Dışişleri Bakanı Saar sebebini açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye'nin İsrail'e karşı yaklaşımını sadece açıklamalarla değil, "Aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koyduğunu" belirterek "Türk askerinin Gazze Şeridi'ne girişine izin vermenin mantıklı olmadığını'' söyledi.

AA
27.10.2025
27.10.2025
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Saar, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) 'in Birleşmiş Milletler () ajanslarına karşı adımlarının ele alındığı danışma görüşünde, Tel Aviv yönetiminin 'de BM ajanslarını desteklemesi yönündeki kararına karşın, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile "kesinlikle çalışmayacaklarını", uluslararası yargının kararlarını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

İsrail Gazze'de Türk askerini neden istemiyor? Dışişleri Bakanı Saar sebebini açıkladı

''DİPLOMATİK VE EKONOMİK YAPTIRIM UYGULADILAR''

Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce Türkiye'nin katılma ihtimaline ilişkin soruyu cevaplayan Saar, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı yaklaşımını sadece olumsuz açıklamalarla değil, aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koydu." dedi.

İsrail Gazze'de Türk askerini neden istemiyor? Dışişleri Bakanı Saar sebebini açıkladı

AB'YE SUÇLAMA

'nin, anlaşma kapsamında serbest bırakılan Filistinlilere ödeme yaptığını savunan Saar, AB'nin Filistin Yönetimi'ni sorumlu tutmak yerine "aklayarak" destek olduğunu ileri sürdü.

Saar, İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin "'ın silahsızlanmasına bağlı olduğunu" iddia ederek bunun ardından anlaşmadaki yükümlülükleri gereğince Gazze'den çekilmeyi gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.

