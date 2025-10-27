Aşırı sağcı bakanın sözleri Netanyahu'yu çileden çıkardı, çığlıklar attı, bayılmasından korktular

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine değinerek "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı. Smotrich'in bu sözleri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu çileden çıkardı.

''BİBİ ÇIĞLIK ATTI''

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesine konuşan muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman, Smotrich'in açıklamaları nedeniyle Başbakan Netanyahu'nun öfkeden deliye döndüğünü hatta yardımcılarının başbakanın baygınlık geçirmesinden endişe ettiğini söyledi.

"Odada bulunan biri bana, Smotrich'in develer hakkındaki yorumunun ardından Başbakanlık Ofisi'nden gelen bağırışların Kedumim'den ve Samarya'daki (Batı Şeria) tüm yerleşim yerlerinden duyulduğunu söyledi." ifadelerini kullanan Liberman, "Bibi çığlık attı. Bayılacağından korktukları için doktor çağırmak istediler." dedi.

Smotrich'in Suudi Arabistan'dan derhal özür dilemesinin tesadüfi olmadığını belirten Liberman, "Başbakanlık Ofisi kurulduğundan beri kimse böyle bağırışlar duymadı." ifadesini kullandı.

''ABD'DEN ONAY ALMASAN SALDIRI DÜZENLEYEMEZ''

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bağımsız hareket etme kabiliyetini kaybettiğini vurgulayan Liberman, varılan ateşkes sonucu İsrailli esirlerin serbest bırakılması dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın övgüyü hak ettiğini belirtti.

"Amerikalıların, 7 Ekim hükümetinin (Başbakan Netanyahu liderliğindeki hükümet) Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili karar alma yetkisini tamamen ortadan kaldırdığını da anlamamız gerekiyor." açıklamasında bulunan Liberman, İsrail ordusunun artık Amerikan onayı olmadan Gazze'ye herhangi bir saldırı düzenleyemeyeceğini kaydetti.

''ABD SÜREKLİ GAZZE'Yİ İZLİYOR''

Bölgeye giren insani yardımı azaltmaya yönelik her İsrail girişiminin de Amerikan onayına muhtaç olduğunu belirten Liberman, Gazze Şeridi'ndeki tüm sürecin Kiryat Gat kentinde ateşkesin uygulanması ve gözetimi kurulan Amerikan operasyon merkezinden yönetildiğini ifade etti.

Liberman, Amerikan insansız hava araçlarının Gazze'yi sürekli izlediğini ve İsrail ordusunun bu operasyon merkezinin komutası altında faaliyet gösterdiğini aktardı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasına gelip Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşmesinin tesadüfi olmadığını dile getiren Liberman, bunun "eşi benzeri görülmemiş bir durum" olduğu yorumunu yaptı.