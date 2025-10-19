Menü Kapat
17°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Katliamcı Netanyahu 2026'da da İsrail'de başbakan olmak istiyor! Niyetini açık açık söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2026 yılında gerçekleşecek genel seçimlerde yeniden aday olacağını söyledi. Gazze'de katliam yapan Başbakan, yeniden seçileceğine inandığını söyledi.

Katliamcı Netanyahu 2026'da da İsrail'de başbakan olmak istiyor! Niyetini açık açık söyledi
AA
19.10.2025
19.10.2025
Gazze'de en az 70 bin kişinin ölümüne neden olan Başbakanı , Kanal 14 televizyonuna verdiği demeçte, gelecek seçimlerde Başbakanlık için yeniden aday olacağını söyledi. Netanyahu, siyasi planlarına ilişkin soruya, "Evet, halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI DA ONAYLAMALI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun Kasım 2026'da yapılacak genel seçimleri haziran ayına çekmeyi planladığı iddia edilmişti.

İsrail'de hükümet, başbakanın tavsiyesi üzerine meclisi feshedebiliyor ve erken çağrısında bulunabiliyor ancak bu kararın cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.

Katliamcı Netanyahu 2026'da da İsrail'de başbakan olmak istiyor! Niyetini açık açık söyledi

SON ANKETTE DURUM NE?

Maariv gazetesinin yaptığı son ankete göre, seçimlerin bugün yapılması durumunda Netanyahu'nun partisinin mecliste 52, muhalefet partisinin 58, Arap partilerinin ise 10 sandalye kazanması bekleniyor.

İsrail yasalarına göre, hükümet kurmak için 120 üyeli meclisin en az 61 üyesinin desteği gerekiyor.

İsrail'de normal seçim takvimine göre genel seçimlerin Kasım 2026'da yapılması öngörülüyor.

