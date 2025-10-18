Gazze'ye nefes aldıracak Refah Sınır Kapısı açılıyor! Tarih verildi

Filistin'in Mısır Büyükelçisi'nin yaptığı açıklama göre Gazze'ye giden yardım tırlarının geçtiği Refah Sınır Kapısı, pazartesi günü açılacak. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da yaptığı açıklamada Refah Sınır Kapısı'nın muhtemelen pazar günü açılacağını duyurmuştu.

Halihazırdaki anlaşmaya göre Gazze Şeridi'ne günde 600 kamyon insani yardım girmesi gerekirken şu an bu sayının yarısına bile izin verilmiyor. Hala şiddetli açlık yaşayan Filistinlilerin gıdaya ve ilaçlara ulaşması için yardım tırlarının girişlerinin artmasında Refah Sınır Kapısı büyük önem taşıyor.

GAZZE'Yİ DIŞARIYA BAĞLIYOR

Refah, Gazze Şeridi'nin İsrail hariç dış dünyaya açılan tek kapısı konumuna. İsrail, anlaşma gereği açılması gereken sınırı "lojistik sebepler" öne sürerek kapalı tutmuştu.