Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Gazze Mahkemesi'nin final oturumu İstanbul'da düzenlenecek

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız bir girişim olan Gazze Mahkemesinin final oturumu 23-26 Ekim'de ​İstanbul'da yapılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazze Mahkemesi'nin final oturumu İstanbul'da düzenlenecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 15:35

Başlangıç toplantısı Londra'da düzenlenen, ilk genel oturumu Saraybosna'da yapılan Mahkemesi için eski Birlemiş Milletler (BM) Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında bir araya gelen akademisyen, savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenecek oturumda bir araya gelecek.

Dört gün sürecek oturumlarda, Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine ilişkin tanıklıklar dinlenecek, uzman değerlendirmeleri alınacak ve uluslararası hukukçularca deliller değerlendirilecek.

Gazze Mahkemesi'nin final oturumu İstanbul'da düzenlenecek

İsrail'in Gazze'deki katliamını kayıt altına almayı, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeyi ve sorumluları teşhir etmeyi amaçlayan mahkemede, akademisyenler, gazeteciler, sağlık çalışanları ve hayatta kalmayı başarmış Filistinli tanıklar da yer alacak.

Richard Falk'un başkanlığındaki mahkemenin yönlendirme komitesinde eski BM Filistin Raportörü Michael Lynk, eski BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver, akademisyen ve aktivistlerden Penny Green, Ahmet Köroğlu ile Jamal Juma, hukukçu Raji Sourani, Craig Mokhiber, Wesam Ahmed ve Lara Elborno yer alacak.

Fransız gazeteci, yazar ve aktivist Kenize Mourad, Malezyalı Siyaset Bilimci ve Uluslararası Adil Bir Dünya Hareketi'nin (JUST) Başkanı Dr. Chandra Muzaffar, Filistin'de zorunlu göçün tanığı akademisyen Ghada Karmi, eski Kenya Anayasa Mahkemesi Başkanı Willy Mutunga, Küresel Sumud Filosu'nun organizatörlerinden Thiago Avila, Filistinli akademisyen Sami Al Arian, Filistinli şair Tamim Al Barghouti ve Profesörü Christine Chinkin'in jüri üyesi olduğu mahkemede Filistin'de yaşanan katliamla ilgili birçok gazeteci, insan hakları savunucusu ve aktivist konuşacak.

Gazze Mahkemesi'nin final oturumu İstanbul'da düzenlenecek

26 EKİM'DE NİHAİ KARAR AÇIKLANACAK

Gazze'de yaşanan katliama dikkati çekmek için mahkemeyle eş zamanlı birçok etkinlik de düzenlenecek.

İnsanlık dramına dair tanıklıklar, belgeler ve analizler sunulacak oturumların ardından , 26 Ekim'de nihai kararını açıklayacak.

Bağımsız girişim olarak kurulan Gazze Mahkemesi, Filistin'deki durumu tarihi, politik, felsefi ve yasal boyutlar aracılığıyla ele almak için sivil toplumu sorumluluğa davet etmeyi ve bu konuda farkındalığı amaçlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze yeniden ayağa kalkıyor! Türk konvoyu enkaz temizleme çalışmalarına başladı
Gazze'de ateşkes ihlali: 11 Filistinliyi katlettiler, 7'si çocuk!
ETİKETLER
#gazze
#filistin
#mahkeme
#Uluslararası Hukuk
#İnsan Hakları
#Savaş Suçları
#Richard Falk
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.