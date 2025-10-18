Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Gazze yeniden ayağa kalkıyor! Türk konvoyu enkaz temizleme çalışmalarına başladı

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Filistin'de İsrail'in katliamları şimdilik durdu. Türkiye, Gazze'ye destek için seferber oluyor. Al-Tuffah, Al-Şucaiye ve Al-Durç Mahallelerinde İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı kepçelerle temizlenmeye başlandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 12:15

'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ve ordusunun sarı hata çekilmesinin ardından, temizleme çalışmaları başladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (), İnsani Vakfı'nın desteği ile Gazze’nin kuzeyinde enkaz kaldırma ve çalışmalarına başlandı.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞAMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

İHH İnsani Yardım Vakfı, işgalci İsrail’in saldırıları sonucu büyük yıkıma uğrayan Gazze’de yeni bir çalışma başlattı.

Vakıf, Gazze’nin kuzeyinde çevre temizliği, yol açma ve enkaz kaldırma çalışmaları yürütüyor.

TÜRK BAYRAKLARIYLA AĞIR İŞ MAKİNELERİ DEVREDE

Çalışmalar ile bölge halkının yaşam alanlarının yeniden kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Siyonist saldırıları sebebiyle enkazlarla kaplanan cadde ve sokakların yeniden ulaşıma açılması için ağır iş makineleri sahada aktif şekilde görev yapıyor.

Gazze’de gıda, barınma, hijyen, psikososyal destek ve sağlık gibi birçok alanda faaliyet yürüten vakıf, çevre temizliği çalışmalarıyla da Gazze’ye destek olmayı sürdürüyor.

