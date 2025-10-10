AK Parti'den Gazze Görev Gücü açıklaması! 'Her türlü talebi destekleyeceğiz'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin 'Gazze Görev Gücü'nde yer alıp almayacağına ilişkin konuştu. Güler yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanlığımıza gelecek her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz" dedi.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze görev gücünde yer alacağız, anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

GÖREV GÜCÜNDE 5 ÜLKE

Uluslararası medya kuruluşları, eşgüdüm mekanizmasında Türkiye’nin yanı sıra Amerika, İsrail, Mısır ve Katar’ın yer alacağını kaydetti.

Ateşkes sürecinde Gazze Şeridi’nde kurulacak görev gücü, insani dramın çözümü için kritik adımlar atacak. Görev gücü, ölen rehinelerin cesetlerinin iadesi için Gazze’ye adım atacak.