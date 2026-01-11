Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bursa'da lodos duvarı yıktı, deprem oldu sandılar: 10 araç altında kaldı

Bursa'da yaşanan lodosta duvar çöktü. Bölgede yaşayan vatandaşların deprem olduğunu zannettiği olayda 10 araba duvar altında kaldı.

Bursa'da lodos duvarı yıktı, deprem oldu sandılar: 10 araç altında kaldı
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi 1. Asil Sokak’ta lodosun kuvvetli esmesiyle duvar yıkıldı. Korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinleri 10 aracın duvar altında kaldığını gördü.

Bursa'da lodos duvarı yıktı, deprem oldu sandılar: 10 araç altında kaldı

"'SESİMİ DUYAN VAR MI?' DİYE BAĞIRDIM"

Muharrem Akaya, "Evden çıktığımda kapıyı kapatmamla duvarın çökmesi bir oldu. Arabaları görünce içinde biri var mı diye hemen koştum. ‘Sesimi duyan var mı, kimse var mı?’ diye bağırdım. Ses gelmeyince kursa yetişmek için gitmek zorunda kaldım, sonrasında kurstan döndüğümde belediye ekiplerinin çalışmalarını gördüm" dedi.

Bursa'da lodos duvarı yıktı, deprem oldu sandılar: 10 araç altında kaldı

"DEPREM OLUYOR SANDIM"

Duvarın çöktüğü sırada aracının içinde bulunan Şener Akbulut ise büyük korku yaşadığını belirterek, "Duvar çöktüğünde arabamın içindeydim. Hemen aşağı indim. Neyse ki yaralanmadım fakat arabamda maddi hasar oluştu. Çok korktuk, deprem oluyor sandım. Büyük bir gürültüyle üzerime geldi" dedi.

Bursa'da lodos duvarı yıktı, deprem oldu sandılar: 10 araç altında kaldı


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, lodos nedeniyle riskli yapı ve duvarlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

