İstanbul'da sağanak aniden bastırdı: Vaililik uyardı, bir anda bastırdı

İstanbul'da beklenen yağış akşam saatleri geldi. Aniden bastıran sağanak yüzünden yayalar zorda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre fırtına ve yağış bir süre daha devam edecek.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 23:42

İstanbul genelinde kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşandı. Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur bir anda kuvvetlendi. Çakan şimşeklerler ve gök gürültüsü çok sayıda ilçede duyuldu.

İstanbul'da sağanak aniden bastırdı: Vaililik uyardı, bir anda bastırdı

YAYALAR ANİDEN YAKALANDI

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli şekilde kullandı.

Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

İstanbul'da sağanak aniden bastırdı: Vaililik uyardı, bir anda bastırdı

SU BASKINI İHBARLARI YAPILDI

Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi.

Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı.

Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarında yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

ETİKETLER
#Gündem
