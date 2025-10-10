Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

TSK Gazze’ye mi gidiyor? MSB’den son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze'de varılan ateşkes ile ilgili olarak TSK'nın her türlü göreve hazır olduğu bildirildi. Açıklamada, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." ifadeleri yer aldı.

TSK Gazze’ye mi gidiyor? MSB’den son dakika açıklaması
AA
10.10.2025
10.10.2025
kaynaklarından gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB kaynakları, 'nin Görev Gücü'nde yer alıp almayacağına ilişkin sorulara, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" açıklamasında bulundu.

MSB'DEN 'GÖREVE HAZIRIZ' MESAJI!

Yapılan açıklamada, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." dendi.

EUROFIGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedariki konusunda son durumuna ilişkin sorular üzerine de şu bilgileri paylaştı:

“Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi kapsamında çalışmalarımız çeşitli kongfigürasyonlar üzerinde devam etmektedir.

Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum bulunmamaktadır. Sözleşme onay aşamasına geldiğinde kamuoyuna duyurulacaktır.

Resmî kaynaklar haricinde yapılan açıklamalara itibar edilmemesini bir kez daha hatırlatmak isteriz.”

SURİYE’DEKİ SON GELİŞMELER

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son gelişmelerle ilgili sorulara da şu yanıtları verdi:

“Suriye’de düzenlenen seçimleri ülkenin üniter yapısı, güvenliği, istikrarı ve bölgenin huzuru için önemli ve olumlu bir adım olarak görüyoruz.

Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine saldıran SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025’te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir.

Öte yandan, Suriye Hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temas ve görüşmeler dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir.

Türkiye, görüşme ve toplantılara değil, imzalanan mutabakatın sahaya yansımalarına bakmakta ve Suriye’nin ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye devam etmektedir.”

TRABZON VE ARTVİN AÇIKLARINDA TESPİT EDİLEN İDA’LAR HAKKINDA

Bakanlık kaynakları, Trabzon ve Artvin Açıklarında Tespit Edilen İDA’larla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

“Karadeniz’de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; deniz yollarının açık tutulması ve seyir serbestisinin sağlanması kapsamında sürüklenen mayın/İHA/İDA’ların tespiti ve imhası maksadıyla havadan ve denizden 24 saat keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir.

7 Ekim’de; Trabzon açıklarında su ürünleri araştırma gemisi, Artvin açıklarında ise balıkçı teknesi tarafından İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisimler tespit edildiği, Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca bildirilmiştir. Söz konusu İDA’lar bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir.

Bu konuda yeni tedbirlerin ve işbirliğinin geliştirilmesi için Ukrayna ile de görüşmeler yapıyoruz.

Daha önce de vurguladığımız gibi şüpheli cisim gören, tespit eden balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve herhangi bir müdahale bulunmadan ivedikle güvenlik birimlerimize haber vermelidir.”

