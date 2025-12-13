Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti: Gheorghe Hagi ile yan yana!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Mauro Icardi'nin uzatma dakikalarında gol attığı karşılaşmada Antalyaspor'u 4-1'lik skorla geçmişti. Esasen ise sarı kırmızılılar zaferin coşkusunu yaşarken, Mauro Icardi de bu akşam itibarıyla Gheorghe Hagi'nin lig rekoruna ortak oldu.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 23:27

Galatasaray'da Mauro Icardi fırtınası devam ediyor. Yıldız golcü, Antalyaspor karşısında 59. kez skor tabelasını değiştirdi ve Gheorghe Hagi'nin rekorunu paylaşmaya başladı.

MAURO ICARDI, GALATASARAY'DA EN ÇOK GOL ATAN YABANCI FUTBOLCU OLMAK ÜZERE!

Galatasaray formasıyla ligde 59 gol atan Mauro Icardi; kulüp efsanesi George Hagi ile aynı sayıya ulaşarak, Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu rekorunu egale etti. Ayrıca da Galatasaray ile tüm kulvarlarda 108 maça çıkan Mauro Icardi; toplamda 69 gol atarken, 22 de asist yaptı. İlave olarak da tecrübeli forvet, sarı kırmızılılarda 5 kupa kazandı.

Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti: Gheorghe Hagi ile yan yana!

4 GOL KALDI

Mauro Icardi; Galatasaray formasıyla 4 gol daha atarsa, Gheorghe Hagi'yi (72) genel sıralamada geride bırakacak ve sarı kırmızılı formayla en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.

GALATASARAY MAURO ICARDI'Yİ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Arjantinli yıldız, PSG'den ayrılmış ve Galatasaray'a imza atmıştı.
