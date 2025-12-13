Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti: Gheorghe Hagi ile yan yana!

Galatasaray'da Mauro Icardi fırtınası devam ediyor. Yıldız golcü, Antalyaspor karşısında 59. kez skor tabelasını değiştirdi ve Gheorghe Hagi'nin rekorunu paylaşmaya başladı.

MAURO ICARDI, GALATASARAY'DA EN ÇOK GOL ATAN YABANCI FUTBOLCU OLMAK ÜZERE!

Galatasaray formasıyla ligde 59 gol atan Mauro Icardi; kulüp efsanesi George Hagi ile aynı sayıya ulaşarak, Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu rekorunu egale etti. Ayrıca da Galatasaray ile tüm kulvarlarda 108 maça çıkan Mauro Icardi; toplamda 69 gol atarken, 22 de asist yaptı. İlave olarak da tecrübeli forvet, sarı kırmızılılarda 5 kupa kazandı.

4 GOL KALDI

Mauro Icardi; Galatasaray formasıyla 4 gol daha atarsa, Gheorghe Hagi'yi (72) genel sıralamada geride bırakacak ve sarı kırmızılı formayla en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.