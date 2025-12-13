Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'ın Antalyaspor zaferinden sonra Serdar Ali Çelikler'den Emre Belözoğlu sitemi!

Galatasaray'ın Antalyaspor galibiyetinin ardından Serdar Ali Çelikler'den, Emre Belözoğlu çıkışı geldi. Deneyimli spor yorumcusu, Antalyaspor-Galatasaray mücadelesini NEO Spor YouTube kanalında değerlendirdi ve Akdeniz ekibinin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu için 'ligi bilen hocalar işte' mesajını verdi.

Galatasaray'ın Antalyaspor zaferinden sonra Serdar Ali Çelikler'den Emre Belözoğlu sitemi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 22:17

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 ile geçti. Galatasaray'ın galibiyetini yorumlayan Serdar Ali Çelikler, Antalyaspor kadrosunu kuran Emre Belözoğlu'na seslendi.

Galatasaray'ın Antalyaspor zaferinden sonra Serdar Ali Çelikler'den Emre Belözoğlu sitemi!

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN GALATASARAY ZAFERİ SONRASINDA EMRE BELÖZOĞLU ÇIKIŞI

"Antalya'da hazırlık maçı gibi bir mücadele izledik. Galatasaray, 3 puanı rahat rahat aldı. Üzülmeden, yorulmadan, terlemeden... Harika bir oyuncu olan Leroy Sane'yi yine hayranlıkla izledik. Maç ne kadar basit olsa da geri koşmayı ihmal etmedi ve hep ileriyi düşündü. Moral de yükseldi. İlk 10 dakikada 4 pozisyon buldu Galatasaray, ev sahibinin kadrosunu kim kurduysa yazık etmişler! 2. Lig'de oynayamayacak forvetleri var. Çıkarken hep top kaptırıyorlar ve savunmada sürekli 3 kişi yakalanıyorlar. Antalyaspor'un tuhaf bir oyun anlayışı var. Alın size ligi bilen hocalar işte! Emre Belözoğlu'nun kurduğu, Erol Bulut'un yönettiği takım... Ligi bilen hocalar işte! Ne diyeyim yani. Sol kenardaki oyuncu futbolu biliyor mu? Futbolcu mu o? Bazı isimlerin, Antalyaspor öncesinde ilk 11'de oynama süreleri çok az. Bunları nasıl alıyorlar, bakmıyorlar mı?"

Galatasaray'ın Antalyaspor zaferinden sonra Serdar Ali Çelikler'den Emre Belözoğlu sitemi!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN SIRADAKİ MAÇI KİMİNLE?
Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşacak.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
