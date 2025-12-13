Galatasaray'ın Antalyaspor zaferinden sonra Serdar Ali Çelikler'den Emre Belözoğlu sitemi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 ile geçti. Galatasaray'ın galibiyetini yorumlayan Serdar Ali Çelikler, Antalyaspor kadrosunu kuran Emre Belözoğlu'na seslendi.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN GALATASARAY ZAFERİ SONRASINDA EMRE BELÖZOĞLU ÇIKIŞI

"Antalya'da hazırlık maçı gibi bir mücadele izledik. Galatasaray, 3 puanı rahat rahat aldı. Üzülmeden, yorulmadan, terlemeden... Harika bir oyuncu olan Leroy Sane'yi yine hayranlıkla izledik. Maç ne kadar basit olsa da geri koşmayı ihmal etmedi ve hep ileriyi düşündü. Moral de yükseldi. İlk 10 dakikada 4 pozisyon buldu Galatasaray, ev sahibinin kadrosunu kim kurduysa yazık etmişler! 2. Lig'de oynayamayacak forvetleri var. Çıkarken hep top kaptırıyorlar ve savunmada sürekli 3 kişi yakalanıyorlar. Antalyaspor'un tuhaf bir oyun anlayışı var. Alın size ligi bilen hocalar işte! Emre Belözoğlu'nun kurduğu, Erol Bulut'un yönettiği takım... Ligi bilen hocalar işte! Ne diyeyim yani. Sol kenardaki oyuncu futbolu biliyor mu? Futbolcu mu o? Bazı isimlerin, Antalyaspor öncesinde ilk 11'de oynama süreleri çok az. Bunları nasıl alıyorlar, bakmıyorlar mı?"