Esenyurt'ta araçtan inip sürücüye saldırdı, ekiplerden kaçamadı

Esenyurt'ta bir sürücü trafiği hiçe sayarak aracından inip tartıştığı sürücüye saldırdı. Sosyal medyada yayımlanan görüntü sonrası harekete geçen ekipler şoföre ceza kesti.

14.12.2025
14.12.2025 00:12
14.12.2025
saat ikonu 00:12

Esenyurt'ta, Doğan Araslı Bulvarı'nda bir başka aracın sürücüsüyle tartışan adam trafiği durdurup aracından inerek saldırdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğan Araslı Bulvarı'nda trafik akışını engelleyip aracından inerek başka bir aracın sürücüsüyle eden sürücüyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Esenyurt'ta araçtan inip sürücüye saldırdı, ekiplerden kaçamadı

SALDIRGAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen B.G. (24) yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak", "taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" maddelerinden uygulandı.

Hakkında adli işlem başlatılan B.G'nin, "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçları nedeniyle adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

