Esenyurt'ta araçtan inip sürücüye saldırdı, ekiplerden kaçamadı

Esenyurt'ta, Doğan Araslı Bulvarı'nda bir başka aracın sürücüsüyle tartışan adam trafiği durdurup aracından inerek saldırdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğan Araslı Bulvarı'nda trafik akışını engelleyip aracından inerek başka bir aracın sürücüsüyle kavga eden sürücüyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

SALDIRGAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen B.G. (24) yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak", "taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Hakkında adli işlem başlatılan B.G'nin, "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçları nedeniyle adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.