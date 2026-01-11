Uyuyan köpeği ezdi, durmadan yoluna devam etti

Bolu'da merkeze bağlı Doğancı Köyü'nde ilerleyen bir sürücü, aracıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. Vicdansız sürücü köpeğe aldırış etmeden durmayıp yoluna devam etti. Acı içinde kıvranan köpek, sürünerek yol kenarına kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye belediyenin veteriner ekipleri sevk edildi. Arka bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edilen köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İnsafsız sürücünün köpeği ezdiği anlar ise köydeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.