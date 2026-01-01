Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İnsanlar köpeklerden önce bakın kimlerle dostmuş: Yaralı bacağını bile iyileştirmişler

Baltık Denizi'ndeki bir adada bulunan tarih öncesi kalıntılar, köpeklerin evcilleştirilmesinden çok önce insanların hangi hayvanlarla yakın ilişki kurduğunu gün yüzüne çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İnsanlar köpeklerden önce bakın kimlerle dostmuş: Yaralı bacağını bile iyileştirmişler
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 10:42

Yeni yapılan bir bilimsel çalışma, insan ve hayvanlar arasındaki ilişkiye dair algıları değiştirecek nitelikte veriler sundu. Baltık Denizi'nde yer alan bir adada bulunan tarih öncesi kalıntılar, köpekler tam olarak ortaya çıkmadan binlerce yıl önce insanların vahşi kurtlara baktığını gösteriyor.

Stockholm Üniversitesi arkeologları, İsveç'e bağlı Stora Karlsö adasındaki Stora Förvar mağarasında 3 bin ila 5 bin yıl öncesine ait kalıntılara ulaştı. Araştırmacılara göre mağara, Taş Devri ve Tunç Devri boyunca fok avcıları ve balıkçılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyordu.

İnsanlar köpeklerden önce bakın kimlerle dostmuş: Yaralı bacağını bile iyileştirmişler

KURTLAR ADAYA İNSANLAR TARAFINDAN GETİRİLDİ

Yüzölçümü sadece 2,5 kilometrekare olan adada yerli bir kara memelisinin varlığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Araştırmacılar, adanın izole yapısı göz önüne alındığında kurtların oraya insanlar tarafından kuvvetle muhtemel gemilerle getirildiğine inanıyor.

Köpeklerin evcilleştirme sürecinin ise nerede ve kaç kez gerçekleştiği konusu bilim dünyasında hala netlik kazanmış değil. Şu ana kadar evcilleştirmenin en erken evrelerine ait herhangi bir köpek kalıntısı tespit edilmedi.

İsveç adasında insanların ve kurtların bir arada yaşadığını gösteren yeni kanıtlar, tarih öncesi dönemde muhtemel bir evcilleştirme sürecine işaret ediyor. Mağarada bulunan iki kemik üzerinde yapılan DNA analizleri, hayvanların köpek değil kurt olduğunu doğruladı. Bununla birlikte, canlıların insanlarla yakın temas halinde olduğunu gösteren çeşitli özellikler de dikkatlerden kaçmadı.

İnsanlar köpeklerden önce bakın kimlerle dostmuş: Yaralı bacağını bile iyileştirmişler

Özellikle kurtlardan birinin, normal şartlarda avlanmayı zorlaştıracak ciddi bir uzuv yaralanmasıyla hayatta kalmayı başarmış olması hayvanın insanlar tarafından bakıldığı ve beslendiği ihtimalini güçlendiriyor.

PNAS dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından Aberdeen Üniversitesi öğretim üyesi Linus Girdland-Flink, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Sadece diğer Avrasya kurtlarından ayırt edilemeyen bir soyları olmakla kalmayıp, aynı zamanda insanlarla birlikte yaşıyor, onların yiyeceklerini yiyor ve sadece tekneyle ulaşılabilen bir yerde yaşıyor gibi görünüyorlardı."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Feci şekilde ölümden montu kurtardı! Elektrik teli gencin üzerine böyle düştü
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.