İnsanlar köpeklerden önce bakın kimlerle dostmuş: Yaralı bacağını bile iyileştirmişler

Yeni yapılan bir bilimsel çalışma, insan ve hayvanlar arasındaki ilişkiye dair algıları değiştirecek nitelikte veriler sundu. Baltık Denizi'nde yer alan bir adada bulunan tarih öncesi kalıntılar, köpekler tam olarak ortaya çıkmadan binlerce yıl önce insanların vahşi kurtlara baktığını gösteriyor.

Stockholm Üniversitesi arkeologları, İsveç'e bağlı Stora Karlsö adasındaki Stora Förvar mağarasında 3 bin ila 5 bin yıl öncesine ait kalıntılara ulaştı. Araştırmacılara göre mağara, Taş Devri ve Tunç Devri boyunca fok avcıları ve balıkçılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyordu.

KURTLAR ADAYA İNSANLAR TARAFINDAN GETİRİLDİ

Yüzölçümü sadece 2,5 kilometrekare olan adada yerli bir kara memelisinin varlığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Araştırmacılar, adanın izole yapısı göz önüne alındığında kurtların oraya insanlar tarafından kuvvetle muhtemel gemilerle getirildiğine inanıyor.

Köpeklerin evcilleştirme sürecinin ise nerede ve kaç kez gerçekleştiği konusu bilim dünyasında hala netlik kazanmış değil. Şu ana kadar evcilleştirmenin en erken evrelerine ait herhangi bir köpek kalıntısı tespit edilmedi.

İsveç adasında insanların ve kurtların bir arada yaşadığını gösteren yeni kanıtlar, tarih öncesi dönemde muhtemel bir evcilleştirme sürecine işaret ediyor. Mağarada bulunan iki kemik üzerinde yapılan DNA analizleri, hayvanların köpek değil kurt olduğunu doğruladı. Bununla birlikte, canlıların insanlarla yakın temas halinde olduğunu gösteren çeşitli özellikler de dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle kurtlardan birinin, normal şartlarda avlanmayı zorlaştıracak ciddi bir uzuv yaralanmasıyla hayatta kalmayı başarmış olması hayvanın insanlar tarafından bakıldığı ve beslendiği ihtimalini güçlendiriyor.

PNAS dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından Aberdeen Üniversitesi öğretim üyesi Linus Girdland-Flink, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Sadece diğer Avrasya kurtlarından ayırt edilemeyen bir soyları olmakla kalmayıp, aynı zamanda insanlarla birlikte yaşıyor, onların yiyeceklerini yiyor ve sadece tekneyle ulaşılabilen bir yerde yaşıyor gibi görünüyorlardı."