Yenibosna metro durağında patlama! Alevler yükseldi

Ataköy Mahallesi'ndeki Yenibosna Metro Durağı'nın bitişiğinde bulunan elektrik kablolarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmadı.